Luz Salgado: “Los proyectos pueden ser modificados”

El Congreso trabaja fuertemente, dice Luz Salgado , de Fuerza Popular . Está en contra de la no reelección de congresistas, pero votará a favor de ello. Se retirará de las lides congresales. Se abstuvo de la votación a favor de la bicameralidad aprobada el viernes pasado. Coincide con Keiko Fujimori en que una cámara es mejor para el país.

¿El presidente tuvo que ‘guapearlos’ para que aceleraran el trabajo del referéndum?

No. El Parlamento tiene sus tiempos. Los dos primeros años dedicamos mucha atención a los decretos legislativos del gobierno enviados en dos oportunidades y a los problemas de corrupción que no ha generado el Congreso. Además, la Comisión de Constitución tiene un cronograma para las llamadas reformas judicial y política. Ya aprobamos ocho normas que espero que se estén aplicando. Por ejemplo, la Ley de Financiamiento de los Partidos. La ONPE debería estar fiscalizando de dónde salen los recursos de los actuales candidatos que salen en televisión a cada rato, como indica la ley. La misma fiscalización que le hicieron a Fuerza Popular…

¿No admite que Vizcarra los forzó a trabajar más rápido?

Él planteó el referéndum porque bajó muchísimo en las encuestas. La forma más rápida de sintonizar con el pueblo descontento es cogernos de piñata. Lo que me preocupa es la campaña para dañar a la institución del Congreso, que es la democracia en esencia. Ningún Parlamento tiene buena imagen y nos coloca como obstruccionistas y es falso. El presidente no encara los problemas del país, el crimen organizado, la reconstrucción, la violencia. La reforma del CNM ya salió…

Por presión…

No. Ya venía estudiándose. Hubo más de 12 proyectos. El Congreso tiene que hacer respetar sus fueros. En vez de dar un discurso, pudo pedir celeridad a través de sus parlamentarios. Además, la Comisión de Constitución estaba trabajando. Se instaló el 15 de agosto porque es una nueva legislatura. El presidente entregó sus proyectos el 9 de agosto. No son 40 días, como dijo. Se equivocó al convocar a referéndum, eso corresponde al Congreso. Se equivocó al convocar a una legislatura extraordinaria, también en plantear una cuestión de confianza, que les corresponde a sus ministros. No lo asesoran bien. El presidente del Congreso tuvo que enmendar la plana e invitar al premier.

Pese a las equivocaciones, Vizcarra ganó la cuestión de confianza.

El Congreso respondió responsablemente a las voces de termocéfalos que quieren cerrar el Parlamento y que siguen azuzando al presidente.

Muchos dicen que ustedes no quieren perder la mamadera…

De ninguna manera. Varios hemos dicho: ¿quieren cerrar el Congreso?, háganlo. Pero no nos vamos a prestar a ese juego. No mella al Congreso aprobar políticas públicas, eso es constitucional. No hay sumisión. ¿Quiénes ganan con un cierre? Los que buscan que el caso Lava Jato no se investigue. A muchos les conviene que haya caos para no tocarlo. Y advertimos que las reformas que estamos trabajando no saldrán si no hay Parlamento. Lo urgente era el CNM, ya se dio…

¿La bicameralidad, la no reelección de congresistas no es urgente?

Evidentemente no solucionarán el problema de la corrupción. Estamos discutiéndolo.

¿La confianza otorgada al gabinete es una concesión entonces?

No. Como corrigieron en su carta, se ha otorgado a las dos políticas públicas presentadas por el presidente. No hablan de referéndum, sino de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gobernabilidad. ¿Quién se opondría a esto?

¿Como dicen los desconfiados, entonces ustedes no han dado confianza para referéndum ni para los cuatro proyectos?

El presidente no puede pedir confianza para proyectos de ley; para las políticas públicas, sí. El Congreso emite las leyes y no está sujeto a mandato imperativo. El presidente considera prioritarias esas leyes, nadie las ha descartado.

El premier dijo enfáticamente en el Parlamento que la confianza era para cuatro políticas…

Su discurso fue distinto a la carta enviada al Congreso, también a la reunión de los voceros con el presidente. Ahí él admitió que prácticamente se había equivocado en su convocatoria, las leyes las hace el Parlamento.

Dijo también que no cerraría el Congreso. ¿Le cree?

Dijo que esa no fue su intención. Tengo mis dudas, porque vemos diferentes matices y gestos cada momento. Confronta en su discurso del domingo y el lunes es conciliador. En el Congreso, el premier fue confrontador. ¿Con qué nos quedamos? A pesar de mis dudas, voté a favor de la confianza. Otros no. El lunes, Úrsula Letona, que estuvo en Palacio, nos dijo que el ambiente era diferente, que el suelo estaba parejo. Pero no tomamos una decisión final porque esperamos la presentación del premier.

Ustedes son tan disciplinados…

Por las dudas esperamos, somos 63, cada uno tiene una posición. Después de escuchar a Villanueva, muchos dijeron que no le darían la confianza. Yo le di el beneficio de la duda.

¿Entonces, no se han comprometido a terminar el 4 de octubre?

Se ha aprobado un cronograma en la Comisión de Constitución.

¿Puede irrespetarse?

Depende. Si no hay consensos, se puede irrespetar. No depende solamente de nosotros. Lo dudo, estamos viendo los proyectos de ley. En Palacio, Vizcarra dijo que se podía cambiar, mejorar los proyectos. Ojalá no nos venga con la palabrita: desnaturalizar los proyectos. La han repetido el presidente, el premier y sus voceros. Pongo un ejemplo: ¿determinar o no el número de parlamentarios en la bicameralidad es desnaturalizar, o tener una opinión diferente en algunos artículos?

Desnaturalizar es desfigurar…

En política se utiliza como quieran. ¿Qué pasaría si les parece que una palabra o cambio desnaturaliza?

¿Usted prevé un escenario belicoso?

Por nuestro lado no, aunque nos achaquen la responsabilidad de todo, hasta de El Niño. En el Congreso hay seis representaciones y está la del gobierno. Tenemos a los medios en contra por la Ley Mulder. Hay una campaña sistemática desde hace meses.

¿Darán marcha atrás en esa ley?

Puede mejorarse, estableciendo parámetros para aclararla. Esta indica que si el Ejecutivo determina que para desastres, salud, campañas importantes, las puede sacar por decreto supremo. Parece que no entendieron la norma.

¿La confianza al Ejecutivo no implica que el referéndum sea el 9 de diciembre?

Eso se verá si tenemos las normas aprobadas.

¿El compromiso es debatir mas no aprobar?

Aprobar tal como está, no. Y eso lo ha entendido Vizcarra; los proyectos pueden ser modificados. Tenemos 13 días.

¿Llegarán?

La ley de financiamiento está lista, no sería necesario incluirla en la Constitución. Falta la no reelección y la más difícil, la bicameralidad. Escuché a Sheput declarar que pedirá al presidente que revise la no reelección porque los voceros del oficialismo ven que no es conveniente. Pero esa es la nuez del Ejecutivo. Pienso que no es lo más conveniente para el país…

Pero declaró que votaría a favor de la no reelección.

Para que no digan que quiero reelegirme. Estoy bastante crecidita para seguir ganándome problemas. No me aferro a una curul. Es más, no me presentaré al Senado si se aprueba. Lo primero que pregunta el presidente en sus viajes es sobre la no reelección, asociando la corrupción al Congreso y no al Poder Judicial. Tiene el poder y los medios para hacer ese tipo de campaña. Mi bancada aún no ha discutido esto. Con los medios en contra, hacer entender a la población que en el Congreso debe haber gente con experiencia, es muy difícil. Que hablen los que están callados.

¿Usted y Keiko Fujimori están por la unicameralidad, pero han aprobado respaldar la bicameralidad?

Ya está aprobado el dictamen de bicameralidad, yo me abstuve. Muchos creen que la Cámara de Senadores ayudará a mejorar las leyes. La gran discusión es ver qué función se otorga al Senado y a Diputados, porque si no, las leyes demorarán años, como en el pasado.

La bicameralidad se definirá con una ley de desarrollo constitucional, que no estará sujeta a referéndum.

Sí, los detalles irán en las leyes de desarrollo constitucional. La gran interrogante es: ¿le preguntarán a la población por la bicameralidad indicando el número de congresistas, o eso se verá en la ley y la población no podrá pronunciarse ya? Algunos piensan que el número tiene que estar en la pregunta del referéndum…

Pero para votar deben decirnos cuántos congresistas pagaremos, sería un caballazo…

Esa es la discusión, dependerá del consenso. Yo estaría porque se precise al menos el número de senadores para ver si será un Senado voluminoso. El Ejecutivo propone que sean 130 en total. Pero 100 diputados para todo el Perú es poco representativo. El Ejecutivo plantea circunscripciones territoriales confusas y no representativas, se quedan sin representación Tumbes, Tacna, Moquegua, Huancavelica. Además, en Chile, con menos población, son 130 diputados y 40 senadores. En total, 170 parlamentarios.

¿Quién hace las preguntas del referéndum?

Es difuso. El JNE las haría, pero el Congreso debe participar. Tampoco se descarta que se incluyan otras preguntas. Ya varios se han pronunciado, por ejemplo, sobre el voto voluntario.

Para muchos, es irreal que Keiko Fujimori diga que no hay lugar para golpes de Estado.

No lo ha dicho solo ella. El propio premier dijo que podrían cerrar el Congreso de acuerdo al mandato constitucional. No seamos ciegos, han hablado del cierre del Congreso. La repercusión fue a nivel internacional, aunque se quiera negar. El Perú no sale así nomás en noticias internacionales. Clausurar el Congreso, constitucionalmente o no, no tiene fundamento. Keiko también declaró que la confianza es una cortina de humo porque hay muchas tareas urgentes para el país que están en la nebulosa. En su discurso, el presidente olvidó los actos de corrupción que hemos visto; solo habló de los audios, se saltó cuatro gobiernos. No quiere ver su relación con Cavassa…

¿Citarán al presidente por Chinchero?

No creo. No se ha acordado en nuestro grupo. Seguirá su curso en Fiscalía.

Keiko Fujimori está empequeñecida en las encuestas, tiene 10% de aprobación.

Es parte de la campaña en nuestra contra que afirma que impedimos la libertad de información, que remacha que somos obstruccionistas.

¿Ese 10% tendrá una repercusión electoral?

Nos tocará trabajar en la medida de lo posible para una posterior elección. Tratan de que FP no tenga presencia en las regionales y municipales. Ese es el reto de todo partido, otros han salido de los escombros, pero nosotros no estamos en ruinas.

"EL PRESIDENTE DEBE PROMOVER EL DIÁLOGO"



¿Qué ocurre si los cuatro proyectos se aprueban con dos tercios de los votos, como ocurrió con el del CNM?

Buena pregunta. Es probable que haya consenso. Seguro dirán que no queremos consultar al pueblo peruano. No nos adelantemos.

¿Keiko Fujimori debe conversar con el presidente?

Siempre debe estar abierto el diálogo y no solo con Keiko. Ella ha dicho reiteradamente que está dispuesta a ir a Palacio cuando la llame el presidente. No se puede meter a Palacio por la fuerza. El presidente es quien debe promover el diálogo.

¿Qué dirán si anulan el indulto a Fujimori?

Espero que no se cometa ese error. Ha salido tanto terrorista y se están recomponiendo. Sería injusto que quien consolidó la paz en el país sea sancionado nuevamente.

¿Votarán a favor del informe sobre Cesar Hinostroza?

Por lo poco que escuchado, personalmente creo que sí. Hay cosas que deben ser sancionadas. No se ha discutido aún en la bancada.

¿Y votarán a favor o en contra de la destitución del fiscal de la Nación?

El informe irá a la subcomisión y luego se verá en el Pleno.

Son cerca de 80 decretos supremos publicados por el Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias. ¿Cuándo los revisarán?

La Comisión de Constitución aún no lo ve. Estamos muy preocupados por lo poco que se ha visto, como anular la negociación colectiva para trabajadores estatales. Hay otro que prohíbe revisar las concesiones realizadas por las municipalidades, principalmente la de Lima. No podremos revisar los peajes carísimos; en muchos de ellos, como en la Línea Amarilla, se ha detectado problemas de corrupción. El fiscal Pablo Sánchez trabó esta investigación.

DATOS



- Luz Salgado llegó a la política con el partido Cambio 90, fundado por el ex presidente Alberto Fujimori.



- Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Tiene estudios de Periodismo en la universidad Jaime Bausate y Meza.