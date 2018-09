Luz Salgado: "A la población no hay que exacerbarla, no es propio de un estadista"

La congresista Luz Salgado, de Fuerza Popular, cuestionó la actitud del presidente de la Republica, Martín Vizcarra, del primer ministro, César Villanueva, y del gobierno en general, por presentar una cuestión de confianza ante el Parlamento para aprobar los proyectos de reforma constitucional que, dijo, pretenden someter a referéndum.

Durante su intervención en el Pleno, tras el pedido de confianza del premier, la legisladora fujimorista dijo que "el país no puede vivir en zozobra cuando el suelo está parejo" y aseguró que el Congreso sí ha venido trabajando las normas que planteó el Ejecutivo.

"Aquí no pueden poner las manos sobre la carpeta y decir "lo necesitamos hoy". No pues. Hay un cronograma, estamos trabajando, estamos viendo el tema de la bicameralidad que ha sido un tema interno muy fuerte porque sigo pensando que la unicameralidad nos va a dar soluciones", manifestó.

Salgado añadió que "mamarracho o no, (el proyecto del CNM) lo hemos mejorado. (...) Ser populista es una adicción pero quienes estamos al nivel de alto estadista tenemos que saber controlar nuestras emociones y, si alguno tiene una adicción, con más razón".

"¡Por qué se quiere decir que la población exige, reclama? A la población no hay que exacerbarla, eso no es propio de un estadista. El presidente, el primer ministro, el Consejo de Ministros no pueden estar exacerbando porque así no se entienden las reformas", cuestionó.

La ex titular del Legislativo cuestionó acremente "ese tono con el que ha venido hoy ( el premier al Congreso)... ¿Le han dicho algo al premier para que venga de esa forma? Cambió el tono de la reunión de voceros. ¿Qué se quiere?", reclamó.