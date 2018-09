Luz Salgado: “No podemos permitir el libertinaje y el atentado a nuestra intimidad”

La legisladora de Fuerza Popular, Luz Salgado , se quejó de la foto publicada esta mañana en Perú21 que da cuenta que su colega de bancada, Úrsula Letona , llama 'porquería' a las reformas planteadas por el Ejecutivo.

El calificativo de Letona se observa en la captura que se hizo a la pantalla del celular de la congresista mientras ella debatía en el Hemiciclo.

"Este grave atropello (...) no podemos permitir el libertinaje y el atentado a nuestra intimidad. Eso está penado en el Código Penal. No pueden meterse en las comunicaciones privadas y menos solapadamente", manifestó Salgado durante el debate de la comisión de Constitución.

"(Los periodistas) Abusan de la libertad que tienen de desplazarse en el Congreso. Toman fotografías para conseguir titulares", agregó Salgado para luego pedir que se ubique a la prensa en otro punto del Legislativo.

Las declaraciones de la legisladora fueron la continuación de las quejas de Letona, quien solo minutos antes denunció ser víctima de acoso.

En su turno, Salgado indicó que semanas atrás una imagen la registró pestañeado y luego fue usada para afirmar que dormía en el Hemiciclo. "Nos sacan cuando como mujeres nos hacemos arreglos. El otro día me sacaron (una fotografía). Por una pestañeada señalan que he estado durmiendo cuando he estado ahí por diez horas con los ojos abiertos", indicó.