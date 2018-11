Luz Salgado sobre pedido de asilo de Alan García: "Está en su derecho"

La secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado , consideró que el expresidente Alan García "está en su derecho" al solicitar asilo político en la embajada de Uruguay en Lima, aunque evitó mencionar que existe persecución política en el Perú.

"Es una decisión cuestionable y difícil; sin embargo, [ Alan García] está en su derecho porque en el país se está judicializando la política", expresó en RPP Televisión.

No obstante, evitó mencionar que existe persecución política en el país, aunque cuestionó que no se respete la presunción de inocencia en los procesos judiciales de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.

Vea también Martín Vizcarra conversó con el presidente de Uruguay esta tarde

"Las investigaciones, bienvenidas sean, pero algunos fiscales están actuando sin respetar la presunción de inocencia. No puedo generalizar porque aún existen buenos fiscales y buenos jueces. Keiko Fujimori está afrontando su proceso de detención con serenidad porque tiene de su lado la verdad y la razón", enfatizó.

La también congresista lamentó que el ex ministro aprista Luis Alva Castro haya sido agredido por manifestantes que protestan contra Alan García en los exteriores de la embajada de Uruguay en el distrito de San Isidro.

"Quiero llamar la atención por una agresión y un clima de violencia. Se están enfrentando peruanos contra peruanos y las autoridades deben poner calma. He visto una agresión a una persona de edad avanzada, como Luis Alva Castro y me solidarizo con él", manifestó.

De otro lado, Salgado espera una "investigación profunda" contra su colega de bancada Moisés Mamani por presuntos tocamientos indebidos contra una aeromoza de Latam Perú y dijo que de ser hallado responsable, debe ser sancionado drásticamente.

"En principio yo respaldé el tuit cuando aún no había salido el comunicado de Latam. Luego me comuniqué telefónicamente con Moisés Mamani y me dijo que había sufrido una descompensación. Yo solo quiero una investigación profunda y si ese hecho se ha producido, que sea sancionado", señaló.