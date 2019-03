Luz Salgado minimiza reparación civil que debe Fujimori y le exige mayor monto a Odebrecht

La vocera alterna de Fuerza Popular , Luz Salgado , consideró este jueves que las reparaciones civiles del ex presidente Alberto Fujimori , de su ex asesor Vladimiro Montesinos y de los terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso "no son nada" en comparación con lo que robaron las empresas brasileñas en el Perú.

"Yo escuchaba decir que no han pagado la reparación civil Montesinos y compañía, no ha pagado las reparaciones (Alberto) Fujimori. No hablaban de los terroristas hasta que alguien se los sacó en cara. Pero no son nada, que paguen, está bien que paguen, pero no son nada frente a los más de 5 mil millones de dólares que se han llevado estas compañías brasileñas y sus asociadas", sostuvo en su intervención en la sesión del Pleno en el Parlamento.

"Ni siquiera los 40 millones de uno, ni los 20 millones del otro, ni el millón de acá. Saquen la cuenta", señaló Salgado.

ROBO MILLONARIO DEL SIGLO

La también ex presidenta del Congreso consideró que el caso Lava Jato en el Perú ha sido "el robo millonario del siglo" y detalló que el mismo estuvo "avalado con una firme carga ideológica".

"Este es el caso de corrupción más grande que se haya podido dar, es el robo millonario del siglo y ha estado avalado con una firme carga ideológica, si no nos hemos querido dar cuenta hasta ahora", manifestó.

Esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, acudió al Congreso para responder el pliego de interpelación que se aprobó en su contra por la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la procuraduría ad hoc y Odebrecht.