Luz Salgado: "Vizcarra siempre nos pone contra la pared, pese a lo que nos dice el premier"

La vocera alterna de Fuerza Popular Luz Salgado lamentó este martes que el presidente Martín Vizcarra siempre "amenace" al Congreso de la República, pese a los esfuerzos del primer ministro Salvador del Solar para generar consensos con respecto a los seis proyectos de reforma política vinculados a una cuestión de confianza aprobada a inicios de junio.

" Vizcarra siempre nos amenaza y nos pone contra la pared, pese a lo que nos dice el primer ministro que tengamos confianza. Con Salvador del Solar nos reunimos el sábado junto con otros voceros para ponernos de acuerdo, tratar de tener los menos problemas posibles en la redacción del articulado, y sin embargo, el presidente sale al día siguiente a decir que no está contento", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"No estamos aquí para alegrar a nadie o contentar a nadie aquí, sino que estamos trabajando en lo que se supone que está coordinado también con él, porque se supone que a él le informan de los avances, de los problemas que se tienen y cómo estamos tratando desenredar este nudo que nos han puesto como si fuera la solución de todos los problemas que el país necesita", señaló.

En otro momento, la expresidenta del Congreso cuestionó que el sistema de justicia esté "atentando contra los derechos humanos" de su lideresa Keiko Fujimori.

Lamentó, en ese sentido, que no se difundan todos los audios vinculados al destituido ex juez supremo César Hinostroza y se estén utilizando para "prácticamente amenazar a jueces y fiscales".

"Se está atentando contra los derechos legítimos de Keiko Fujimori y se pone en peligro su seguridad jurídica porque resulta que de la noche a la mañana sale un audio y amenazan prácticamente a un juez porque si libera a Keiko le pueden sacar otra clase de audios", indicó.

"Esto no puede seguir así, se postergó la casación el viernes atentando contra los legítimos derechos de Keiko. Dios quiera que se haga justicia sin odios pronto, porque no es dable que se tenga amenazados a jueces y fiscales con audios que van saliendo administrados por una ONG. Eso no se puede permitir", manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: