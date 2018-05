Luz Salgado: "No les interesa si Vizcarra fracasa"

El gabinete del primer ministro, César Villanueva , obtuvo el miércoles el voto de confianza del Congreso. Luz Salgado , congresista de Fuerza Popular (FP) , responde a quienes sostienen que su bancada actúa ahora como oficialista.

¿Cuáles son los retos del gobierno, ya con el aval del Congreso?

Tiene muchos retos. Lo que hemos visto es ganas y voluntad de enfrentarlos, y también la disposición de pedir ayuda, de saber qué necesitan del Congreso y, en ese sentido, no podemos negarnos a ofrecer la ayuda a una persona que es consciente de que tiene graves problemas de desempleo, de desnutrición, de desaceleración de la economía nacional...

¿Esta voluntad no la vio en los gabinetes anteriores, dirigidos por Fernando Zavala y Mercedes Aráoz?

Sí, y en el gabinete de Zavala le dimos 121 votos (de confianza), más de lo que ahora tiene el gabinete de Villanueva (94), y la señora Aráoz tuvo la Ley de Reconstrucción en menos de 24 horas. O sea, cuando uno escucha las propuestas que quieren hacer, confía en que las harán, pero si no lo hacen, no es culpa del Congreso. No han hecho una buena gestión, no han aplicado bien los presupuestos, no han tenido voluntad política para resolver algunos temas. Esa ya no es responsabilidad del Congreso.

¿Este gobierno debe diferenciarse del que lo antecedió?

Sí. Va a tener que diferenciarse y, sobre todo, evitar los actos de corrupción. Los congresistas oficialistas estaban más preocupados en cómo salvaban a PPK que en ver lo que atañe a los problemas nacionales. Han defendido a PPK a morir y no les ha importado la corrupción. Ellos se han querido poner una venda en los ojos frente a todo lo de Lava Jato.

Congresistas oficialistas, como Gilbert Violeta, han cuestionado el respaldo de su bloque al nuevo gabinete.

Gilbert Violeta fue muy crítico y por eso yo le reclamé. ¿Es su gobierno o no? Ellos también pusieron a Vizcarra, no fue FP. Ayer los hemos visto con disgustos, se ausentaron del debate, y a ellos sí no les dicen obstruccionistas. Lo mismo con los del Frente Amplio y Nuevo Perú, que tienen ministras que son de su afiliación política pero aun así votaron en contra. O sea, no piensan en el país. Entonces, no es que FP ha puesto los ministros; son ellos los que han escogido a los ministros porque son del partido de gobierno. Que no vengan ahora a esconder la mano.

¿No es cierto que FP se está convirtiendo en oficialista?

Por favor, no conozco a ningún ministro. Yo creo que Violeta y Sheput siguen defendiendo a PPK y lo seguirán defendiendo, no les interesa el país. Seguirán atacando a Vizcarra, no les interesa que él fracase.

¿Y este gobierno sí podrá resolver los problemas del país?

Hay que rogar, depende de ellos, de que administren bien los recursos, que no se gasten en tonterías, que se contrate bien a las personas.

Varias bancadas piden que FP ya no presida la Mesa Directiva. ¿Qué responde?

A quienes tienen esas aspiraciones, les digo que esperen con paciencia. No desestabilicemos a la Mesa.

Quienes lo piden son los mismos que hoy integran la Mesa Directiva junto con ustedes.

Así es, y no pueden abstraerse del grado de responsabilidad que pueda haber. Respecto a mi gestión, ha sido la más austera. Puse en orden muchas cosas en el Congreso.

¿Es o no una posibilidad que dejen la presidencia de la Mesa Directiva?

Yo considero que no, somos la mayoría de oposición que el pueblo eligió. Nos remitimos a esa gran responsabilidad.

¿No dejarán la presidencia de la Mesa aun cuando esta esté conformada íntegramente por miembros de FP?

Yo no puedo adelantar nada.

SABÍA QUE



- Luz Salgado fue la primera presidenta del actual Congreso. En su Mesa Directiva estuvieron Rosa Bartra (FP), Richard Acuña (APP) y Elías Rodríguez (Apra), ocupando la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.



- El 30 de abril, el congresista Javier Velásquez Quesquén, del Apra, dijo a Perú21 que “Fuerza Popular debe dejar la Mesa Directiva”.



- Actualmente el presidente del Congreso es Luis Galarreta, también de FP.