Tras la difusión de una carta firmada por la hija mayor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde escribía sobre su angustia y la nostalgia de no tener a su mamá cerca; la congresista de la Comisión Permanente, Luz Salgado, defendió el derecho de expresión de la pequeña.

“Kyara es una niña muy inteligente no me extraña que haya escrito esa carta, hace tiempo contiene sus sentimientos, su indignación por la situación injusta de su madre, tiene todo el derecho de expresarse”, escribió a través de Twitter.

Y agregó que los defensores de los derechos de los niños “ahora critican” la libre expresión de Kyara y Kaori desprendidas en la carta que iba dirigida a los miembros del Tribunal Constitucional. Esta es la carta completa:

"Les comento que llevamos más de un año esperando a que mi mami regrese a casa. Ya un par de veces nos hemos quedado con los globos y todo listo para recibirla en familia, pero aún no llega.

No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito para que me lleve al colegio y me diga “Te amo”, para que me ayude con mis tareas o simplemente compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que “todo va a estar bien”.

¿Saben ustedes lo difícil que es estar alejada de tu madre más de un año? Ya se perderá el cumpleaños de Kaori y en poco tiempo se perderá por segunda vez mi próximo cumpleaños.

No sé mucho de leyes, solo sé que la cárcel es después de un juicio. Entonces, ¿por qué mi mamá no está con nosotras si nadie la ha condenado? Esperamos de todo corazón y con muchas ansias poder tenerla pronto con nosotras.

Les comparto el poema que le escribí a mi mamá por su cumpleaños para que entiendan lo que ella significa para nosotras".

CASO KEIKO SE COMPLICA

Keiko Fujimori —quien se encuentra recluida en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos cumpliendo una prisión preventiva acusada por el delito de lavados de activos— respondió por los aportes de US$3,65 millones entregados en efectivo por Credicorp para financiar su campaña presidencial 2011.

“La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias. Hoy, que el señor Dionisio Romero la ha levantado explicando sus motivos, se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña 2011”, escribió la lideresa de Fuerza Popular en sus redes sociales.