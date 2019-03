Salgado: A Becerril "no le he escuchado toda la argumentación para decir que le creo"

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado , aseveró este miércoles que no le cree totalmente al congresista Héctor Becerril quien, según una empresaria pidió unos acabados de lujo para su vivienda en Trujillo como una presunta coima.

"Mira, yo no tengo todos los elementos de juicio. He visto en parte los reportajes, pero en todo caso, eso tiene que ser analizado tanto en Ética como por Acusaciones Constitucionales. [¿Le cree a Becerril?] No le he escuchado, digamos, toda la argumentación para decir, ya yo le creo, no", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Como se recuerda, hace algunas semanas, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep denunció que compró porcelanato italiano valorizado en S/ 74.000 soles para la vivienda de Héctor Becerril en Trujillo. Esto como una presunta coima a cambio de que la empresa CRD S.A para la que ella trabajaba mantuviera la licitación para construir la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo.

En esa línea, la ex presidenta del Congreso aseguró que si se "tiene que levantar la inmunidad" de Héctor Becerril se hará y negó que su bancada vaya a blindarlo.

"La bancada no lo va a cubrir y si se tiene que levantar su inmunidad [de Héctor Becerril] se tiene que hacer", señaló.

"Han pedido que se le levante la inmunidad, se ha sometido a fiscalía, está con tres denuncias de acusación constitucional, ya se le ha abierto investigación en Ética, ¿qué se puede decidir? Ya está todo caminando", remarcó.



