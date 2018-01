Luz Salgado sobre Fujimori: 'Algunos hubiesen preferido verlo morir de cáncer'

La parlamentaria por Fuerza Popular , Luz Salgado , se pronunció en torno a la salida de Alberto Fujimori y el recuentro que sostiene con sus hijos en una vivienda de la residencial La Estancia, en La Molina.

"Me alegro que Alberto Fujimori se reencuentre con todos sus hijos ahora ya en Libertad", escribió la congresista en su cuenta personal de Twitter y agregó que "(él y sus hijos) deben tener la privacidad para este momento importante en sus vidas", agregó Salgado.

"HUBIESEN PREFERIDO VERLO MORIR DE CÁNCER"



En declaraciones para Canal N, la parlamentaria señaló que algunos peruanos no son agradecidos con el ex jefe de Estado no solo "por haber logrado la pacificación del país sino también la estabilidad económica".

Agregó además que "yo sé que algunos peruanos hubiesen preferido haberlo visto morir de cáncer, y sin embargo no decían nada cuando salieron terroristas que encima cobraron indemnizaciones".

En tanto, resaltó que el momento en que ocurrió el indulto no fue el más adecuado para la salud del ingeniero Fujimori. "Porque estábamos viendo el tema de la vacancia presidencial, y esto llevó todas las especulaciones. Si lo hubiese dado antes como lo pedimos, no hubiese ocurrido lo que hemos visto".

DADO DE ALTA



El ex jefe de Estado fue dado de alta por sus médicos de la clínica Centenario tras haber permanecido alrededor de 12 días tras sufrir un fuerte cuadro de hipotensión y arritmias.

Como se recuerda, Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 24 de diciembre. El mandatario señaló que la gracia presidencial fue de índole humanitario.