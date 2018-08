La congresista de Fuerza Popular (FP), Luz Salgado, aseguró hoy que la Mesa Directiva que presidió no renunció a los beneficios que gozan los ex presidentes y vicepresidentes del Congreso -como galones de gasolina, seguridad, chofer- pues no vieron "nada malo" en ello.

“Sabíamos que teníamos este beneficio y no nos pareció mal porque teníamos una serie de compromisos. Tampoco es que sean 75 galones, como están diciendo por ahí, eran 30 galones por semana y de los cuales yo solo usaba 10, y tengo los memorándums de devolución”, informó a Perú21.

Asimismo, resaltó que su gestión al frente del Legislativo (2016-2017) “fue la más austera”. “De los 15 asesores que yo encontré, lo reduje a 2. Me parece una reverenda tontera, uno después de ser presidenta tiene un montón de compromisos y es por eso que yo asumí que ese acuerdo, que viene de años atrás, era posible y no lo vi nada mal”, insistió.

Como se sabe, el legislador Luis Galarreta anunció que los miembros de la Mesa Directiva que presidió sí renunciaron a verse favorecidos con este acuerdo. Esta decisión fue saludada por el oficialista Juan Sheput.

De otro lado, Salgado explicó que el beneficio duró seis meses, pero que lo ampliaron por seis más. “Fue para calzar con el periodo de la Mesa Directiva de Galarreta. Hemos estado con este acuerdo hasta junio de este año y ojo, con las seguridades de siempre, no es que hayamos gozado de más seguridades o más autos”, precisó.

“En épocas anteriores la han tenido los presidentes y vicepresidentes del Congreso, aquí no hay ningún privilegio. Así como los ministros tienen seguridades y otras facilidades después que salen de sus carteras”, acotó.