Tras la gran trifulca que se vivió en la sesión plenaria que debatía el dictamen en mayoría del informe final de la comisión Lava Jato, la congresista y vocera alterna de Fuerza popular, Luz Salgado , aseguró que los grupos de izquierdas hicieron un boicot.

" Se han producido estas escaramuzas que no han querido superarse. Hemos tenido otra Junta de Portavoces y nos han dicho que no hay intención del congresista Dammert de retirar sus frases porque asume lo que dijo. Por eso, la Mesa Directiva propuso una sanción y se dijo que esto se tenía que debatir en otra oportunidad para continuar con el informe Lava Jato", dijo la legisladora de Fuerza Popular.

El escándalo se desató luego de que la Mesa Directiva, presidida por Leyla Chihuán en reemplazo de Salaverry, planteó la suspensión por 120 días sin goce de haber al legislador de Nuevo Perú, Manuel Dammert.

"Lo que hemos visto es que los dos grupos de izquierda, Frente Amplio y Nuevo Perú, han hecho un boicot porque sabiendo que la sanción podría ser en otro pleno para no dilatar el debate, no quisieron. Entendemos que la estrategia de la izquierda ha sido contundente y no quieren que se vea el debate del informe por mayoría donde se demuestra la corrupción", agregó

La congresista Luz Salgado también recalcó que, al parecer, el grupo de izquierda no quieren debatir el informe de la comisión Lava Jato.

"Se han parado, han sacado carteles y han dicho que quieren inmediatamente que se vea la sanción y no quieren debatir el informe de la comisión Lava Jato, para que se desnude su propósito, entonces, ¿a qué intereses están sirviendo?", precisó.

El parlamentario Manuel Dammert se negó en reiteradas ocasiones retirar lo que dijo respecto a una cuenta de Andorra vinculada con el ex presidente Alan García y el Apra.

Al respecto, Jorge del Castillo calificó esa frase de "injuriosa" y "ofensiva".