La integrante de la Comisión Permanente, Luz Salgado, aseguró sentirse muy dolida en su fe católica porque ya no podrá ver pasar la procesión del ‘Señor de los milagros’ frente al Congreso de la República como lo hacía todos los años.

“A mí me duele porque yo todos los años he recibido a la procesión de ‘El señor de los milagros’ y que ahora me digan que ¿no puedo abrir las puertas para recibir al señor? Yo voy a tener que salir aunque sea al balcón porque al ‘Señor de los milagros’ nunca le han cerrado las puertas. Esto es parte de nuestra fe católica. Yo soy católica, cristiana y yo quiero recibir al ‘Señor de los milagros’ y lo voy a hacer aunque sea desde un balcón”, dijo Luz Salgado en diálogo con la prensa.

Hace unos días, Luis Manuel Orrillo Peña, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, anunció que la venerada imagen ya no visitará el Congreso de la República durante el recorrido que realizará el próximo viernes 18 de octubre.

Indicó que esta decisión fue tomada ante la disolución del Parlamento anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, el pasado 30 de setiembre.

“Ante el cierre de actividades del Congreso, el Señor de los Milagros, el día 18, continuará por el jirón Junín con dirección a la Iglesia del Carmen. Contaremos con las facilidades que nos darán y tenemos que respetar el orden público”, declaró Orrillo Peña.

LE CORTARON EL CABLE

Luz Salgado denunció que en su oficina del Congreso se fue la señal de sus televisores y cuando ha llamado a quejarse con el servicio técnico le respondieron que hay corte de cable, por lo que pidió que se investigue, pues recordó que también se había cortado la transmisión del canal del Congreso.