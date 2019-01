Luz Salgado a Daniel Salaverry: “Ni en las peores épocas he visto esta clase de amedrentamiento personal”

Durante la sesión del Pleno del Congreso, la legisladora Luz Salgado tomó la palabra para protestar contra un oficio enviado por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, en el que le informa que solicitará a la Contraloría que realice una auditoría a su gestión como presidenta del Congreso.

Salgado interpretó la decisión de Salaverry como una amenaza personal que pretende callarla por sus cuestionamientos a la recomposición de las comisiones, a pesar de que la auditoría también alcanza a la gestión de Luis Galarreta y a la del propio Salaverry como titulares del Congreso.

“No puedo dejar de decir que este tipo de amenazas para coactar casualmente la acción y el gesto político que con mi bancada llevo, hagan que el presidente, que debería ser de todos, asuma una posición de índole personal. Jamás he visto, ni en las peores épocas, esta clase de amedrentamiento personal. Si con esto pretenden que me calle no lo voy a hacer, no tengo temor a que se haga todo tipo de investigaciones”, indicó la legisladora de Fuerza Popular.

En su oficio, Salaverry hace referencia a que Salgado dio declaraciones públicas sobre supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas en la actual gestión. La legisladora aseguró que jamás habló sobre las contrataciones.

“Jamás he hablado de contrataciones porque no tengo conocimiento sobre ello. No tengo acceso a los documentos de contrataciones. Va a ser la primera vez que un presidente del Parlamento enjuicie a un congresista por sus declaraciones. Acá se están dando cosas que jamás se han visto. En todo cada me hubiera mandado a la Comisión de Ética por mis declaraciones”, sostuvo.

Tras culminar su intervención, Salgado solicitó a Salaverry que le conceda una interrupción al legislador Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, pero Salaverry se negó alegando que no se permiten interrupciones en tiempo adicional. Su postura acentuó el clima de tensión en el hemiciclo.

Además, Salaverry respondió a los calificativos que soltó Salgado. “Quiero indicarle a la población que sí es cierto que he mandado un documento de manera muy respetuoso, sin ninguna amenaza, indicando que a raíz de sus declaraciones donde comenta de que habría irregularices, le pido que me indique esas irregularidades para tomar acciones inmediatas. Eso no puede ser una amenza”, apuntó.

“Esta gestión va a ser transparente y la mayor muestra es que revise toda las gestiones”, añadió el presidente del Legislativo.

Más adelante Tubino logró hacer uso de la palabra y cuestionó al presidente del Parlamento. “¿Qué necesidad había de que en el mismo documento le diga: Usted me está señalando que hay irregularidades en mi gestión, yo ahora pido que se revise su gestión? No es un documento con la bondad que usted lo pone; son bondades que ocultan malicia y amenaza”, subrayó Tubino.