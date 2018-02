Luz Salgado considera que el Congreso no se debe oponer a viaje presidencial

La fujimorista Luz Salgado señaló que el Congreso no debería oponerse a darle autorización al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que viaje fuera del país.

Recientemente Héctor Becerril propuso que el Legislativo no autorice los próximos viajes presidenciales hasta que el jefe de Estado declare ante la Comisión Lava Jato.

Al respecto, Salgado manifestó en Canal N que el mandatario tiene compromisos en el extranjero y que "su presencia aquí es igual si está o no está".

RECHAZO A MADURO

Sobre la llegada del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al país, la ex presidenta del Legislativo, comentó que existe un rechazo.

"Tiene el rechazo no solamente de los peruanos, de la mayor parte, si no también de los 100 mil venezolanos que han venido huyendo del régimen de hambre que él ha impuesto, del régimen de atentado a los derechos humanos", indicó.

Luz Salgado también afirmó que si el venezolano llega al país tendrá que "responder" sobre las muertes registradas en su país.

" Maduro no respeta el régimen democrático, no respeta derechos humanos, entonces no tiene nada que hacer aquí (...) No es bien recibido aquí", resaltó.

Para Salgado, si existe un grupo que sí está a favor de la llegada de Maduro es porque son los "allegados a quienes han recibido los tremendos maletines de dinero que les robaron a los venezolanos y les tienen que pagar favores".