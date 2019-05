Salgado califica como "gesto poco democrático" que premier no se presente ante Constitución

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado , lamentó que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no se hayan presentado hoy ante la Comisión de Constitución para sustentar los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo.

Asimismo, consideró como un acto de “presión” y un gesto “poco democrático” que el presidente Martín Vizcarra concurra al Palacio Legislativo para justificar la ausencia de sus ministros ante el grupo de trabajo.

“Que la Junta Nacional de Justicia haya tenido problemas y que quieran tapar eso o que quieran tapar los otros temas graves en el país, no le da derecho para hacer este emplazamiento que nos parece un gesto poco democrático, por decir lo menos”, dijo la vocera alterna durante el debate en la Comisión de Constitución.

“Es una lástima que pretendan, en base al Congreso, presionar a un órgano del Estado y perder prácticamente toda la oportunidad de dialogar. Ellos habían manifestado su voluntad de diálogo y vemos que ahora lo están rompiendo”, aseguró momentos antes en Canal N.

Luz Salgado indicó también que cuando se creía que se habían superado los enfrentamientos entre ambos poderes del Estado, el presidente muestra este tipo de actitudes.

“Lastimosamente cuando creíamos que esto ya se estaba superando, vemos que hay un enfrentamiento”, dijo.

Esta mañana, el presidente Martín Vizcarra acudió al Legislativo para justificar personalmente la inasistencia de Del Solar y Zeballos a la Comisión de Constitución, por considerar que no hay “voluntad de cambio” en ese grupo para tratar los proyectos de reforma política.

Agregó que, pese a que en una reunión con los voceros de todas las bancadas parlamentarias se acordó la exposición de los proyectos de reforma política, al día siguiente se envió al archivo el referido a la inmunidad parlamentaria.

“Nosotros estamos viendo las modificaciones del reglamento con el tema de la inmunidad, pero es que tampoco el Congreso no puede quedar inmovilizado quitándose la inmunidad. Un Congreso sin inmunidad no sirve para nada porque no podríamos denunciar. Yo ahorita estaría siendo acusada por las palabras que estoy diciendo y me paralizarían en la Corte Suprema”, explicó Luz Salgado.

Una vez iniciada la sesión de la Comisión de Constitución, Salgado precisó que existe un “doble discurso”, puesto que el Ejecutivo había mostrado disposición de diálogo; sin embargo, no acudió a la sesión.

“Vemos, lamentablemente, un doble discurso porque (...) se nos ha dicho que sí están dispuestos a escuchar en el diálogo, el debate que hay en el Parlamento y no solamente con los parlamentarios sino con las mesas de trabajo y expertos que están viendo a darnos luces sobre temas que van a reincidir en la vida nacional”, acotó.