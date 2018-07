Luz Salgado tras audio: "César Hinostroza no es mi amigo" [VIDEO]

La congresista fujimorista Luz Salgado afirmó sobre César Hinostroza que "no es mi amigo", en respuesta al último audio filtrado en el que se la menciona durante una nueva conversación telefónica del juez.

El breve audio en cuestión hace referencia a una reunión que el juez Hinostroza tuvo con la congresista fujimorista de quien menciona que es "su amiga", en tono coloquial.

Al respecto, la congresista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se desentiende del audio, asegura que no mantiene amistad con el juez Hinostroza y que solo lo conoce en "actividades protocolares".

"El Sr. Hinostroza no es mi amigo, no tengo ninguna amistad con él. Lo conozco solo de actividades protocolares. Insisto en lo q dije hace unos días: IDL debe difundir todos los audios. El País merece respeto y no que una ONG los administre políticamente", es el mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El Sr.Hinostroza no es mi amigo, no tengo ninguna amistad con él. Lo conozco solo de actividades protocolares. Insisto en lo q dije hace unos días:IDL debe difundir todos los audios. El País merece respeto y no que una Ong los administre políticamente — Luz Salgado (@LuzSalgado_R) 20 de julio de 2018

La congresista pidió que IDL-Reporteros, equipo periodístico responsable de la publicación de estos audios, terminen por difundir todos, a la par que exige respeto para el país.