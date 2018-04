Luz Salgado asegura que Ética no encontró “la prueba contundente” contra Yesenia Ponce

La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado se refirió al archivamiento de la denuncia contra su colega de bancada Yesenia Ponce en la Comisión de Ética, quien fue acusada de mentir en su hoja de vida y presentar certificados de estudios falsos, además de haber pagado a un funcionario para que le otorgue estos documentos.

Salgado indicó, en declaraciones a RPP, que esperaba que el caso hubiera sido investigado con más profundidad y que si los integrantes de dicho grupo de trabajo no lo hicieron, tendrán sus motivos. Además precisó que la mencionada comisión no ha encontrado “la prueba contundente” contra la legisladora fujimorista.

“Yo hubiera preferido que se llegue a la investigación profunda (sobre el caso de Yesenia Ponce); sin embargo, yo creo que los miembros de la Comisión de Ética tienen argumentos suficientes, quisiera que le preguntaran a ellos”, expresó Luz Salgado.

“En la Comisión de Ética tienen una serie de denuncias y lo que han visto es que en esta denuncia especifica no han encontrado —y he escuchado a Milagros Salazar y Milagros Takayama— la prueba contundente, porque se han ratificado las profesoras y el señor que depositó (dijo que) no la conocía”, agregó.

“HAY QUE DEJARLE EL MARGEN DE LA DUDA”

Luz Salgado también se refiró a la información que señala que la flamante ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa estaba afiliada al Frente Amplio desde octubre del 2016.

“Yo creo que en el ánimo que todos tenemos en estos momentos, de que la cosas funcionen bien en el país, le dejamos el margen de la duda. Desde el Congreso de la República, estaremos muy vigilantes a los programas sociales porque estos no se pueden utilizar políticamente”, dijo.