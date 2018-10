Las congresistas Alejandra Aramayo y Luz Salgado (Fuerza Popular) lograron esta noche acceder a la prefectura de Lima y sostener una conversación de cinco minutos con su lideresa Keiko Fujimori quien fue detenida de manera preliminar esta mañana y tras su salida se pronunciaron.

"Nuestra lideresa está tranquila. Nosotros le hemos dicho que vamos a seguir en esta tarea de mostrarle nuestro apoyo, en el Congreso, en todas las líneas que haya que seguir pidiendo por su libertad", señaló Salgado a un grupo de fujimoristas que se encontraban dando muestras de apoyo a favor de la ex candidata presidencial a las afueras de la prefectura de Lima.

"Me dice que ella está tranquila, que ustedes [sus simpatizantes] también estén tranquilos, que sabe que tiene la verdad, que ella es inocente y que espera salir muy pronto. Sí los está escuchando", agregó.

En esa misma línea se pronunció Aramayo quien destacó la fortaleza de Fujimori Higuchi pese a la situación en la que se encuentra.

"Hemos encontrado a una Keiko Fujimori fuerte, serena, me ha pedido con la congresista Salgado que les traslade lo siguiente: necesitamos tener unidad, fortaleza y trabajo, trabajo por el país. Ella escucha que la alientan, quiere trasladarles su gratitud", dijo a los simpatizantes.

'NO CREO QUE PUEDA PASAR LA NOCHE'



Posteriormente, en diálogo con la prensa, la ex presidenta del Congreso aseveró que en su breve visita ha podido observar que el lugar donde se encuentra la ex candidata presidencial no tiene las condiciones para que pase la noche ahí.

"Ahí donde está no hemos visto condiciones para que ella pase la noche. Ella está en una habitación con tres resguardos. Es una sala pequeña con un sillón, con sillas, no es una situación como para poder descansar. No tiene contacto con otros detenidos, está prácticamente con un resguardo de 4 personas como hemos visto. Ahí donde está no creo que pueda pasar la noche", indicó.

"El mensaje que ella misma nos ha transmitido es que nos mantengamos unidos, alentándola, porque eso le da fuerza también a ella", remarcó Salgado.

Como se recuerda, esta mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado de activos.

El magistrado adoptó esta medida tras una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori Higuchi por los aportes que recibió su partido político para la campaña presidencial del 2011, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.