Luz Salgado y Alberto de Belaunde protagonizan acalorado debate durante el Pleno del Congreso [VIDEO]

Otro lamentable episodio se registró hoy en el Congreso de la República. Durante el Pleno de esta mañana, Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) y Luz Salgado (Fuerza Popular) protagonizaron un acalorado intercambio de palabras que terminó en gritos de diversos bandos y que, incluso, involucró al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry.

Alberto de Belaunde, durante su intervención, señaló que lamentaba que "el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación se mantenga, es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país. ¡Tengan un poco de vergüenza! El país reclama que el Congreso escuche a la ciudadanía, no se le está escuchando, siguen blindando a Chávarry de manera vergonzosa, boicotean la Junta de Portavoces para evitar que este tema pueda ser visto".

Tras su intervención, De Belaunde recibió aplausos de todos, menos de Fuerza Popular que comenzó a gritar para que el congresista retire la palabra, tales fueron los gritos que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry tuvo que intervenir: "Si ustedes siguen gritando no me van a permitirpedirle al congresista lo que ustedes quieren, por alusión le voy a dar el uso de la palabra a la congresista Salgado".

Ante tal declaración, Luz Salgado pidió que De Belaunde retire la palabra. "No es alusión señor, lo que ha dicho (De Belaunde) es una falsedad y nos ha acusado a toda la bancada de tener un pacto con la impunidad, y eso es lo que pido que retire la palabra, porque si no ha escuchado bien al congresista Segura el día de hoy o no ha leído a nuestro vocero Carlos Tubino, hemos pedido, hemos solicitado en vista de las últimas circunstacias que se priorice el caso (de Chávarry) y ya se va a ver en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y ante la prensa ha anunciado que se verán esos casos en el más breve tiempo posible. Así que yo le solicito que retire la palabra, no puede acusar que tenemos un pacto de impunidad en esta bancada, por favor congresista, tenga la caballerosidad de retirar esa palabra porque no puede calificarnos a todos de impunidad o sino tendrá que probar a mi que pacto de impunidad tengo yo". indicó Luz Salgado para luego proceder a golpear el micrófono.

El presidente Salaverry le dio la palabra a De Belaunde para que responda y este sostuvo que no retiraría la palabra. "Justamente por la caballerosidad no voy a retirar la palabra, la sentencia del juez Concepción Carhuancho, sus diálogos de La Botika y su actitud estos dos años y medio, me respaldan; y la indignación de la calle, que es la que traigo hoy al congreso me respalda, no retiro nada", exclamó el parlamentario de la Bancada Liberal, lo que ocasionó gritos y reclamos de Fuerza Popular, quien luego procedió a retirarse del Hemiciclo .

De Belaunde vs. Luz Salgado

Pero ahí no acabarían los conflictos, la bancada de Fuerza Popular comenzó a gritar, lo cual generó que Daniel Salaverry pida calma para poder continuar la sesión y aprovechó para cederle el uso de la palabra al congresista Mantilla, quien lanzó una fuerte frase: "Hay congresista que nos acusan a nosotros, cuando ellos tienen la concha de haber protegido a Toledo, PPK, Humala..".

Tras la expresión, Mantilla recibió los aplausos de su bancada pero también la reprimenda de Salaverry, lo que ocasionó más barullo de la bancada naranja e incluso, el presidente del Congreso acusó a Nelly Cuadros de gritarle traidor.