Luz Salgado: "García es un político con mucha experiencia y ha tomado una determinación que es cuestionable"

La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado expresó su sorpresa ante el pedido de asilo que presentó Alan García a Uruguay, y consideró que si el ex presidente fuera un buen político, afrontaría las investigaciones.

"( Alan García) tendría que haberse quedado como buen político para salir y hacer frente. Sin embargo, él debe haber evaluado junto con su grupo político que aquí habían indicios que no se estaba respetando el debido proceso", comentó en declaraciones a la prensa.

Luz Salgado consideró que esta decisión demuestra que hay temor por parte de Alan García.

"Sobre todo por el propio anuncio que le hizo el fiscal José Domingo Pérez porque prácticamente le advirtió porque dijo 'ahora sí te vamos a investigar'. Un poco más y decía 'ahora sí te agarro'. Alan García es un político con mucha experiencia y ha tomado una determinación que, para muchos de nosotros, es cuestionable", añadió.

La parlamentaria de Fuerza Popular reconoció, sin embargo, que ella y otros miembros de su bancada la hablaron de la posibilidad de un pedido de asilo a Keiko Fujimori, quien ahora cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses.

"Yo sé que muchas personas le propusieron (a Keiko Fujimori) y a mí misma me decían 'dile que pida asilo'. Yo misma lo conversé con ella y le dije que hay esa posibilidad, pero me dijo 'no, yo me quedo porque tengo que enfrentar aquí en el Perú porque yo creo en la justicia peruana'", manifestó Luz Salgado.