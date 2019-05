Luz Salgado: “El 5 de abril me lo han refregado todos estos años”

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, criticó que otros legisladores y figuras de la política pidan el cierre del Congreso.

“El 5 de abril me lo han refregado todos estos años y ahora los que han hablado tanto del arrepentimiento son los que piden el cierre del Congreso. ¿Qué se está pretendiendo?, (…) no les interesa el equilibro de poderes”, aseveró la legisladora fujimorista.

Por otro lado, Salgado lamentó que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no haya acudido a la sesión de la Comisión de Constitución para sustentar los proyectos de reforma política presentados por el Poder Ejecutivo.

“Lamento la ausencia del Ejecutivo. Se cierra al diálogo y se cierra a exponer en este recinto las motivaciones para presentar los diversos proyectos. Y sin diálogo, no podemos tener la claridad de lo que han intentado imponer porque, aparentemente, si uno no legisla y no dictamina tan igual como los proyectos presentados, supuestamente no cumplimos con nuestra función”, expresó.

Salgado hizo estas apreciaciones en el marco de su intervención en el debate de la sesión de la Comisión de Constitución que se desarrolló esta mañana en el Palacio Legislativo.