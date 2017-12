Luz Ibáñez Carranza: "Sería difícil que Madre Mía llegue a la CPI"

En diciembre de este año, los 124 países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) elegirán a seis nuevos miembros. Uno de los candidatos es la abogada Luz Ibáñez, de amplia trayectoria en el Ministerio Público peruano. En medio de su campaña internacional, y previo a su viaje a La Haya, Holanda, donde ya hoy se encuentra, nos brinda esta entrevista para conversar sobre su postulación con el Perú y otros temas que podría abordar de llegar a ser electa en este tribunal de justicia.

¿Cuántos son los cupos que se renovarán en la CPI?

La CPI trabaja con 18 jueces y este año abandonan la corte seis, de los cuales cinco son mujeres. Por eso es que la corte espera nombrar cinco mujeres. Hay, de forma definitiva 12 candidatos, de los cuales nueve son mujeres.

¿Cuál es su itinerario previo a la elección?

La campaña ya la hemos iniciado. Yo inicié mi campaña internacional en agosto y ahora estoy viajando a Holanda para participar en una serie de paneles con los candidatos del resto del mundo y también para participar en entrevistas con los comités de evaluadores y asesores de la Asamblea de Estados miembros.

¿Cuántos candidatos, de los 12, son de países de la región? Debe haber intereses regionales para elegir.

Ciertamente. Por la región solamente está la candidatura de una uruguaya, la señora Ariela Peralta, que es una profesora de derecho internacional. Se presenta por la lista B y mi candidatura es por la lista A, que son los candidatos que tienen extensa experiencia en práctica judicial. Yo me presento como magistrada y ella como profesora de derecho internacional, con lo cual, en primera instancia, no competimos. Más bien, haríamos un buen equipo, integraríamos ambos lados de la judicatura.

¿Qué casos latinoamericanos están en la CPI?

Hay un par de casos, pero están todavía en etapa de investigación preliminar, recogiendo información. Ahí está el caso de los problemas que ha habido en Colombia con motivo de la actuación de los paramilitares y las Fuerzas Armadas, lo que es conocido por todos.

Ese es un tema. ¿El otro?

Aparentemente habría una investigación preliminar de Venezuela, por unas denuncias últimas. Pero, como digo, está en investigación preliminar.

¿Debe formalizarse la investigación sobre la situación en Venezuela?

No me puedo pronunciar, porque, de llegar a ser electa jueza de la corte, me tocaría eventualmente revisar este caso, el del señor Nicolás Maduro, y podría invalidarme adelantando opinión ahora.

En el terreno local, ¿cómo ve que se desarrolla el proceso del caso Madre Mía, que involucra al ex presidente Ollanta Humala?

Lo único que podría decirle es que se están haciendo investigaciones muy rigurosas con todas las garantías de ley. Sobre el caso concreto tampoco voy a opinar porque eventualmente, tanto que me quedara en el Perú, podría llegar el caso a mis manos, o tanto que fuera elegida jueza de la CPI, también podría llegar a mí. Por eso no puedo adelantar opinión.

¿Podría llegar el caso Madre Mía a la CPI?

Sería difícil, porque en el Perú sí se dan todas las garantías para llevar a cabo este proceso. En ese sentido, difícilmente llegaría a la corte este caso.

Usted acusó a Abimael Guzmán y a la cúpula de Sendero Luminoso (SL), y logró que se les otorgue cadena perpetua a cuatro de ellos. ¿Qué opina de que, en los próximos días, varios terroristas saldrán en libertad al cumplir sus condenas?

Obtuvimos la cadena perpetua para cuatro de los principales cabecillas: Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, María Pantoja y Laura Zambrano Padilla. Los otros miembros tienen penas de 30 y 35 años. El tribunal no quiso condenar a todos a cadena perpetua, a pesar de que yo lo pedí porque eran dirigentes.

Y ahora no queda más que liberarlos...

Este es un país garantista y si en su momento los jueces otorgaron esas condenas a pesar de que la Fiscalía insistió en condenas más altas, pues se tienen que cumplir y tienen que salir en libertad. No se les podría retener ni si quiera por la reparación civil, porque la Constitución dice que no hay prisión por deudas. Esto ya crea un problema más allá de lo jurídico y creo que estamos comprometidos todos como sociedad para defendernos del posible peligro que pueda significar la salida de estos señores.

¿El terrorismo todavía es una amenaza en el Perú?

Le voy a contestar no como fiscal ni como candidata a la CPI, sino como ciudadana. La democracia no puede ser boba, tiene que defenderse siempre, pero esta defensa no la tienen que hacer solo los jueces, los fiscales, los militares, los policías. Es toda la sociedad en su ámbito. Los legisladores en su Congreso, los del Ejecutivo con las normas que tienen que dictar, los ideólogos, los estudiantes, el ama de casa, el ciudadano de a pie. Todos tenemos que dar la batalla por la democracia y los derechos humanos.

¿Y dónde estamos fallando?

Ahí también puedo darle una reflexión como ciudadana: no sé si estamos fallando, pero lo que sí sé es que tenemos que extremar más nuestra acción.

Autoficha

* “Soy fiscal superior penal nacional del subsistema nacional especializado en terrorismo, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También soy coordinadora de las fiscalías del mismo subsistema. Soy doctora en derecho y magíster en derecho penal”.

* “Soy candidata del Perú para integrar la Corte Penal Internacional (CPI). Los países que eligen son los miembros de la Asamblea de Estados miembros del Estatuto de Roma, los que han firmado y ratificado este estatuto que es el que crea la CPI”.

* “La CPI se basa en la cooperación judicial de los países. No tiene Policía ni fuerzas del orden; acude a los países para que sean ellos los que ejecuten sus mandatos. Todo país que ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma está en la obligación de prestar asistencia a la corte”.