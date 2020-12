El fundador y candidato al Congreso por Podemos Perú, José Luna Gálvez , aseguró este lunes en la audiencia en la que se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, que nunca se ha reunido ni le ha “invitado ni un café” a los otros involucrados en la investigación que se sigue a la presunta organización criminal Los Gánsteres de la Política.

“Se me acusa que yo he financiado a una organización criminal que, por dios, le juro, no le he invitado un café a ninguno de los 15 que están ahí. Ni un café, si se muestra que le he invitado un café o que me he reunido con ellos en algún sitio o que tengo llamadas telefónicas con esos 15, ya lo hubieran sacado, pero no tengo”, afirmó en su participación.

Luna Gálvez consideró que se está “armando un complot” en su contra y señaló que no conoce a los “supuestos colaboradores”.

“No me he reunido con nadie, están armando todo un complot que empieza desde los primeros supuestos colaboradores que hablan que se ha querido tomar la ONPE, pero yo no conozco a esos primeros colaboradores, nunca los he visto, nunca he conversado”, enfatizó.

Asimismo, dijo sentirse “totalmente sorprendido” ante la acusación de la fiscalía por, presuntamente, haber obtenido información filtrada desde el Ministerio Público de la investigación que se le sigue antes que el proceso se hiciera público. La calificó de “medias verdades” y manifestó que fue testigo que el contacto con la fiscal Flor Erazo se produjo a raíz de un choque a su vehículo, tal como lo explicó su abogado Mateo Castañeda previamente.

“Me encuentro totalmente sorprendido ante tantas medias verdades y mentiras encadenadas para efectos de colocarme a mí como si fuera un gánster y eso. Yo he sido testigo del choque, del encuentro de los vigilantes con la fiscal y soy testigo que eso ha sido una cuestión totalmente fortuita, pero un video trucho fue filtrado a los medios de comunicación para generar un engaño, una mentira que la fiscalía lo sabe”, dijo.

“Yo no creo que [la fiscalía] no haya podido conversar con los vigilantes y el vigilante le haya dicho que él ha sido el que ha hecho bajar a esa señora, que yo ni le he hablado nunca, ni la conozco nunca. Yo no creo que sean tan ineptos que no puedan no preguntarle a sus vigilantes de portería”, agregó.

Finalmente, el fundador de Podemos Perú resaltó que padeció del COVID-19, por lo que estuvo internado en una clínica privada

“Yo he pasado por una etapa de COVID-19 que no quisiera que le pase a nadie. He estado a punto de morirme porque soy diabético, soy hipertenso, he sufrido del corazón”, precisó.

Defensa de Luna Gálvez

Más temprano, Mateo Castañeda, abogado de José Luna Gálvez, aseguró que no estarían ante el supuesto de organización criminal tal como argumentó la fiscalía, ya que -consideró- no existen los elementos específicos para sostener esta imputación que requiere que la red sea “estable, permanente y por tiempo indefinido”.

Indicó que un partido político se constituye para tener poder político, y este es un fin legal. “Todos los partidos se constituyen para tener poder político”, refirió.

Además, señaló que el aspirante a colaborador eficaz miente, ya que Luna Gálvez no tuvo injerencia en la elección de Guido Águila o Iván Noguera en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En la misma línea se pronunció respecto a la confesión sincera del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, indicando que no son “graves ni fundadas para justificar una prisión preventiva”.

El abogado destacó que, en abril del 2020, el líder del partido Podemos Perú fue diagnosticado con COVID-19 y estuvo internado en una clínica. Agregó que en octubre este tuvo una angina en pecho y fue sometido a una operación el siguiente mes.