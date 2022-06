Ahora se retracta. La congresista fujimorista Luisa María Cuculiza ofreció este martes disculpas a la periodista Rosana Cueva (directora de Panorama), luego de que diario Exitosa revelara que tanto ella, como otros legisladores que integran la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso, respaldó la denuncia del ministro de Defensa, Jakke Valakivi.

Según el documento filtrado de la sesión del 12 de mayo de 2016, Cuculiza pidió "la pena máxima para que no se vuelva a repetir estos casos" para los periodistas que participaron del informe que dejaba en evidencia presuntos actos de corrupción en el Ejército acantonado en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

"A las personas que delinquieron sacando esta información, la pena máxima para que no se vuelva a repetir estos casos, porque verdaderamente es una traición a la patria. Sea drástico en la sanción que tiene que dar, y en la denuncia que se tiene que presentar a estar personas que han hecho posible que papeles secretos salgan al aire y todavía que no se ciñan a la verdad"

Tras conocerse sus declaraciones, Luisa María Cuculiza argumentó que su comentario se basó en lo explicado por el titular de la cartera de Defensa, Jakke Valakivi, y altos mandos militares, quienes presentaron la situación como grave y como un caso de traición a la patria.

"No es que me equivoqué, sino que escuché unas declaraciones del ministro que me asombraron y dije: si es así, eso significa una denuncia. Pero de ahí a que el ministro denuncie ya es potestad de él", arguyó en radio Exitosa.

De acuerdo al informe emitido por dicho diario, otros que también respaldaron la posición de Valakivi de denunciar al equipo de Panorama fueron los congresistas Carlos Tubino (Fuerza Popular), Daniel Mora (Independiente), Emiliano Apaza (Dignidad y Democracia) y Alberto Beingolea (PPC).

En tanto, pasado el mediodía, la congresista Lourdes Alcorta (Concertación Parlamentaria) negó haber respaldado la postura del Ministerio de Defensa, y cuestionó que la hayan involucrado en dicho informe periodístico.

Por su parte, su colega, el congresista Carlos Tubino – quien indicó en la sesión reservada que "estos malos periodistas tienen que sentir que lo que han hecho atenta contra la seguridad nacional y que lógicamente hay que denunciarlos" -, pidió que se investigue el hecho de manera profunda.

En declaraciones a la prensa desde el Congreso soliticó identificar a quien sustrajo los documentos, esclarecer si hubo o on revelación de secretos, y determinar si alguien usó de forma irregular el dinero del Estado. “Vamos a las investigaciones, no a la culpabilidad”, sentenció.