Luisa María Cuculiza sobre Fuerza Popular: "Hay personas que no merecían entrar al Congreso"

Ante la crisis que atraviesa Fuerza Popular , Luisa María Cuculiza habló sobre su visión de estos temas complicados para el partido. La ex integrante de la bancada fujimorista en el Congreso dejó clara su posición frente a la prisión preventiva dictada a Keiko Fujimori .

" Me parece verdaderamente excesivo (la prisión preventiva). Los jueces deben acelerar este proceso para determinar una resolución definitiva", aseguró Cuculiza en entrevista con RPP, quien señaló que "sufrió mucho por no ingresar nuevamente al Congreso" en este periodo.

También se refirió al testigo protegido que colabora con la investigación del fiscal José Domingo Pérez. "Falta de humanidad ser un delator a último momento", cuestionó. Y manifestó que Fuerza Popular debe tomar otra actitud en el Parlamento. "No podemos seguir en estas confrontaciones tan brutales", dijo.

Cuculiza, por otra parte, se refirió a los calificativos que recibió el presidente de la República en el chat 'La Botica'. "No me atrevería a ofender a alguien que no se lo merece", apuntó.

Por último, se pronunció sobre las desafortunadas declaraciones de la legisladora Leyla Chihuán. "Dicen que no les alcanza para vivir y eso es una barbaridad porque hay mucha gente que no les alcanza para el desayuno", finalizó.