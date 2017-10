Luisa María Cuculiza califica de "barbaridad" las declaraciones de Maritza García contra las mujeres

La ex congresista y ex ministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, arremetió contra la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Maritza García, luego de que diera unas infortunadas declaraciones asegurando que la mujer provoca los feminicidios.

Durante la sesión del 4 de octubre, Maritza García sostuvo que existen ciertas frases que las mujeres dicen como "te estoy traicionando" que "sin querer queriendo podrían motivar o exacerbar los ánimos de una persona normal".

Luisa María Cuculiza, en declaraciones con Canal N, dijo que nadie puede "apañar" tal "barbaridad" porque la mujer tiene que tener libertad de expresión y poder expresar lo que no desea en una relación de pareja sin ser sometida a la violencia.

"Diga lo que diga la mujer, su pareja no tiene por qué ponerle un dedo encima. Si ya no la quiere ni la respeta, que se largue, pero que no la agreda", dijo la fujimorista.

Además, Cuculiza expresó su alivio por no seguir siendo parte de Fuerza Popular, aunque en su momento le dolió, si ella hubiera presenciado esas declaraciones habría armado "un laberinto".

"Hay momentos en que siento angustia de haber hecho tanto y, después, escuchar estas barbaridades. Diez años trabajé muchísimo. Cuando fui retirada de la lista del partido (Fuerza Popular), al principio me chocó muchísimo, pero ahora doy gracias a Dios. Yo hubiera reaccionado mal en ese momento. Mi carácter es un poco explosivo y, al escuchar esas declaraciones, hubiera habido un laberinto", agregó Luisa María Cuculiza.