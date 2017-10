Luisa María Cuculiza califica de "accidentes que pasan" la violación de empadronadora [VIDEO]

La ex congresista fujimorista, María Luisa Cuculiza calificó la violación de la empadronadora durante el censo como “accidentes que pasan”, durante una entrevista para Canal N.

“Que mantenga su denuncia, que tengan coraje para salir adelante y la felicito por haber denunciado porque es la manera de ir contra estos anormales”, señaló tajante María Luisa.

Sin embargo, la ex parlamentaria defendió la permanencia de Aníbal Sánchez como cabeza del INEI ante el pedido de renuncia por parte de la ex ministra Ana Jara.

“No (esta de acuerdo con su salida), ni hablar , estos son accidentes que pasan, desgraciadamente uno se encuentra con un criminal de estos y uno no atina cómo salir. Pero el jefe del INEI, no pues, eso es darle una responsabilidad que no tiene”, sentenció Cuculiza.

Hoy se conoce que el Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para el presunto violador, Marco Antonio Luza Segundo.