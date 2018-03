Luis Yika renunció a la bancada de Fuerza Popular

Una baja más. El parlamentario Luis Yika García, representante de La Libertad, renunció a la bancada de Fuerza Popular . A través de una carta dirigida a Daniel Salaverry, vocero de la bancada naranja, el congresista hizo pública su decisión.

"Me he mantenido prudente esperando un cambio de rumbo en el actuar de quienes dirigen y controlan la bancada que nos congrega en el parlamento; sin embargo, esto no ha sido así. Este proceder ha generado una severa crisis política que impacta en la gobernabilidad y estabilidad económica del país, con consecuencias lamentables en la vida de los compatriotas que siguen en situación de pobreza y pobreza extrema", se puede leer en la misiva.

En la carta de renuncia, Yika García agregó que considera inapropiadas "las declaraciones altisonantes y despectivas de las que ha sido objeto el Ingeniero Alberto Fujimori, líder histórico del partido, así como el maltrato que han recibido los congresistas que decidieron renunciar por defender una posición divergente".

"En tal sentido, es mi obligación anteponer los intereses del país frente a una mal entendida disciplina partidaria a fin de garantizar la gobernabilidad y estabilidad económica, por lo que le comunico mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Fuerza Popular", señala el congresista Yika.

Finalmente, el ahora ex miembro del partido naranja solicitó que se disponga el trámite correspondiente para que se haga efectiva a partir de la fecha su renuncia. Asimismo, agradeció a Keiko Fujimori por haberle dado la oportunidad de ser parte de Fuerza Popular.

Con la renuncia de Yika García son 59 los parlamentarios que aún permanecen en la bancada naranja.