Luis Yika: "Fuerza Popular quiere desaparecer al fujimorismo"

El congresista Luis Yika, quien renunció hoy a la bancada de Fuerza Popular (FP), asegura que tomó esta decisión consultando con las bases de la región que representa, La Libertad, y no con Kenji Fujimori. Considera que FP obstruye la labor del gobierno y le ha faltado el respeto a Alberto Fujimori.

¿Por qué motivos renunció a Fuerza Popular?

-Uno es el tema de que estamos viviendo una crisis política tremenda en el país. Está el tema de la pobreza, de la reconstrucción, de la inseguridad, y no podemos estar distrayendo la labor del gobierno. El otro motivo es el tema del maltrato que hemos tenido los fujimoristas. Son cosas preocupantes. Yo soy un militante que siempre ha luchado por la candidatura de Keiko Fujimori. Hay un tema de respeto al líder histórico, que es Alberto Fujimori. De repente no fue la forma, de parte del presidente, de conceder el indulto en medio de su vacancia, pero bueno, fue su decisión.

¿Fuerza Popular obstruye la labor del gobierno?

-Ante tanto problema que hay en el país, lógicamente tenemos que apoyar. Ahí hay una comisión Lava Jato y hay una comisión de la Fiscalía que están investigando todo este tipo de problemas de los que supuestamente son corruptos. Estamos a favor de que ambos hagan sus investigaciones.

¿Usted está en contra de la vacancia?

-Ahora estoy en contra de la vacancia. Inicialmente la apoyé, pero hay tantos temas, estamos descuidando mucho el tema de la inseguridad, el tema del avance de la reconstrucción. O sea a los problemas de fondo no les estamos viendo solución.

¿Cree que en Fuerza Popular le faltaron el respeto a Alberto Fujimori?

-Inicialmente, cuando se dio el tema del indulto, hubo varias críticas del fujimorismo bastante fuertes. Yo respeto al ingeniero y estoy contento de que esté afuera.

¿Usted se unirá al grupo de 'Avengers' de Kenji Fujimori?

-No, no he conversado con él. Vi que en su Twitter ha publicado algo pero no he conversado con él. Coincidimos en muchas cosas pero no he conversado con él.

¿Para renunciar no ha coordinado con Kenji ni con su grupo?

-No, en ningún momento, ni con Alberto Fujimori ni con Kenji. He recibido de las bases de La Libertad, y también a nivel nacional, la preocupación y cierto malestar de la gente que también han estado replegando, sacando, de las dirigencias. Han maltratado no solo a las bases de La Libertad sino a nivel nacional. Fuerza Popular quiere desaparecer al fujimorismo porque los que se están quedando son solo los invitados.

¿Usted es militante de Fuerza Popular?

-Claro, yo he sido candidato cuando las papas quemaban, en el 2011. Me presenté como candidato regional acá (La Libertad).

¿También ha renunciado a la militancia?

-No, lo estoy evaluando.

Cuando se conoció de su renuncia, Héctor Becerril indicó que esta se daba porque avalan la corrupción, porque buscan prebendas políticas del gobierno. ¿Qué le responde?

-Lo que estamos buscando es gobernabilidad. Todos conocemos la crisis política, económica, y los que más sufren son los pobres. Ese es un motivo de mi renuncia. Mi renuncia es personal, no es por dinero ni por obras. Las bases me lo han pedido y tengo que respetarlas porque por ellas he sido elegido. El señor Becerril, como mensaje, le diría que vea la realidad. En La Libertad todos conocen mi trabajo político. Yo todas las semanas de representación le envío un informe a la doctora Keiko, a la bancada.

Hablando de Keiko, ¿cree que los problemas en el partido, el relegar a las bases, es responsabilidad de ella?

-Yo a Keiko la respeto mucho, es una persona que ha tenido una fortaleza fabulosa. En Fuerza Popular hay un mal asesoramiento.

¿Las declaraciones de Jorge Barata tienen que ver con su decisión de renunciar a Fuerza Popular?

-No, no tiene nada que ver porque yo confío bastante en Keiko. Respaldo a Keiko y Barata ha dicho claramente que nunca le dio dinero a la doctora.