Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, hay una irregularidad en las visitas de Ángel Ydelfonso Narro, el nuevo ministro de Justicia, que hasta antes de su designación se reunió varias veces con el presidente Pedro Castillo. Reuniones que la Fiscalía debería investigar.

“Él es juez en Huaraz, para desplazarse a Lima ha tenido que pedir permiso al presidente de la Corte. debió pedir permiso para reunirse con el presidente de la República. Ángel Ydelfonso Narro, no puede sostener que eran visitas particulares, una visita al presidente no es una visita particular, teniendo en cuenta que después de sus visitas ha sido nombrado Ministro de Justicia”, indicó Vargas Valdivia.

Para el exprocurador anticorrupción existe una irregularidad.

“Ahí hay una irregularidad y otra es la existencia de proceso disciplinarios en la OCMA, es obvio que no se han tomado las previsiones del caso para verificar esto y su currículo para esta designación”, añadió.

Además, dijo que estos hechos deben de ser investigados lo antes posible.

“Siendo juez en ese entonces qué hacía reuniéndose con el presidente en palacio de gobierno con el ministro de justicia (Aníbal Torres) con el abogado del presidente. ¿Qué hacía ahí?, ¿para qué fue la visita?, ¿Cuál fue el objeto de la visita? nuevamente amerita una investigación profunda por parte del Órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y también de la Fiscalía”, concluyó.

