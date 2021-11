Luis Vargas Valdivia // Exprocurador anticorrupción

El presidente tiene una conducta reiterada al no hacer pública su actuación. No debería insistir en tener reuniones fuera de Palacio de Gobierno, salvo que se trate de reuniones eminentemente privadas o íntimas. Cuando no son claros sobre el contenido de las reuniones, se comete una infracción legal pues no basta con fijar en la agenda con quién se reúne el mandatario, sino que también se debe colocar los temas que se tratan en las citas. El Ministerio Público debería investigar los temas que se abordaron y, si los que acudieron antes y después ganaron concursos públicos ya que se podría aplicar infracciones legales como tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio desleal o colusión. Sabemos que son reuniones irregulares porque no fueron conocimiento público; por tanto, podríamos afirmar que son reuniones subrepticias. Es necesario que se esclarezca la presencia de esas personas particulares.

