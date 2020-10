El congresista Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), reconoció que hay cuestionamientos desde la militancia, tanto de su partido como del Partido Popular Cristiano (PPC,) a la alianza de ambas agrupaciones para participar en las elecciones generales del 2021. Sin embargo, aseguró que este acuerdo se logró de manera democrática y sin imposición.

“A los partidos políticos lo que nos corresponde es fortalecer la democracia. No pretendemos que en un país democrático no existan voces disonantes. Se respeta todo tipo de posición y esta alianza no ha sido impuesta. Se ha mostrado la capacidad de consenso, de diálogo, articulación y se han visto similitudes, semejanzas y diferencias que estamos dispuestos a trabajar”, declaró a Canal N.

Valdez, primer vicepresidente del Parlamento, destacó que la alianza entre ambos partidos, confirmada este lunes en el último día del plazo para oficializarla ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), permitirá que puedan ofrecer propuestas sólidas a pesar de los cuestionamientos de militantes.

“[¿Hay sectores opuestos dentro de APP?] No hay un documento, pero sí hemos escuchado algunas voces. Se les ha escuchado, se les ha explicado, entendido, y es nuestro deber trabajar con aquel sector del PPC que no está de acuerdo y les mantendremos el máximo de los respetos”, aseguró.

El congresista respondió así al comunicado que difundieron militantes del PPC que cuestionaron a APP como partido político y, por ende, mostraron su oposición a una alianza electoral. El documento es firmado por partidarios como Javier Bedoya de Vivanco y Celso Sotomarino, entre otros.

“[...] Promovemos el fortalecimiento de las instituciones políticas, y no el posicionamiento de partidos administrados por grupos familiares, los pepecistas apostamos por los líderes con formación política y vocación de servicio, y no por personajes improvisados y con claras agendas personalistas”, se lee en el documento.

Luis Valdez manifestó que se respetarán los procesos de elección internos, tanto en APP como PPC, para determinar los candidatos de la alianza que se llamará “Alianza Para el Progreso del Perú”, pero también señaló que César Acuña es el “candidato natural” para la Presidencia.

“Como militante, creo que nuestro candidato natural es César Acuña, presidente del partido, pero obvio tiene que pasar por un proceso electoral interno, como tiene que pasar el PPC”, comentó.

