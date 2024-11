Luis Solari: “La realidad, sin que se den cuenta, está devorando al Gobierno”

¿Cómo salir de la crisis?

El problema principal está en las personas que componen el Gobierno. Están más preocupados en tratar de llegar a 2026. Son funcionarios que no han sido notables en sus respectivos sectores. Parafraseando a Einstein: si las mismas personas intentan resolver un problema varias veces, el resultado va a salir igual.

El ministro del Interior se puso fecha de caducidad.

Por alguna razón singular el ministro del Interior no quiere irse, cuando la realidad le dice que tiene que irse. La realidad, sin que se den cuenta, está devorando al Gobierno. El principio de supremacía de la realidad es tremendo. En el sector E tiene 3%. No pueden comprar comida. Pero tienen una conducta reactiva. El hada madrina no va a convertir al Gobierno reactivo en uno anticipatorio.

La presidenta insiste en decir que durará hasta 2026.

Ya sabemos en qué va a terminar eso. La presidenta solo tiene dos caminos: o resetea el gobierno, cosa que es difícil porque la placa del computador, que es la presidenta, no va a cambiar. Pero se pueden conseguir personas que trabajen por el país. El Acuerdo Nacional tiene 24 horas para presentarle 18 ternas de ministros para que ella elija. El otro camino es renunciar. Por eso algunos mantenemos la posición de elecciones adelantadas.

¿Qué pensar del expresidente Alejandro Toledo?

El que la hace la paga. Y lo que mal comienza, mal termina. Los presidentes pasan a la historia con su equipaje. El Perú es víctima de la corrupción.

TENGA EN CUENTA

“El responsable de lo que está pasando es el Gobierno. No es la estructura ni la coyuntura. No resuelven los problemas desde el 7 de diciembre de 2022”.

“Es como la frase de Lincoln: ‘Se puede engañar a mucha gente poco tiempo y se puede engañar a poca gente mucho tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo’. Dicen que estamos bien. El primer ministro niega la realidad. Es el colmo de lo que uno puede escucharle a un funcionario”.

VIDEO RECOMENDADO