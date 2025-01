Luis Nunes: “Si el Perú no se mira en el espejo de Venezuela, podemos repetir el mismo error acá”

Nicolás Maduro juramentó dos horas antes y en un salón alterno al hemiciclo, ante una asistencia reducida.

El que crea que esto termina con la juramentación de Maduro está equivocado. Esto recién empieza. Ni la población ni la comunidad internacional se van a calar seis años más de este hombre que ha ido copando todas las instituciones y se ha convertido en un dictador. Se voltearon los datos 70-30, pero hay gente que dice que el resultado verdadero debe ser 90-10, porque hasta las escuelas del Gobierno y las academias militares votaron por Edmundo González Urrutia. Hasta en la mesa donde votó Maduro ganó Edmundo González Urrutia.

Incluso hubo exchavistas y militares renegados que apoyaron a Edmundo González Urrutia.

Muchos están fuera del país. Otros están presos. En la concentración en la avenida Arequipa reconocí a dos o tres. Pero me dicen que son más de 300 militares que han salido de las tropas venezolanas y están en el Perú, además de los que están en Colombia y en otras partes.

¿Y qué hacen acá? ¿Servicios de seguridad?

Servicios de seguridad, remesas… Algunos hacen taxi, porque tienen que ganarse la vida. Son personas entrenadas. Algunos se han ido por su cuenta. A otros los han sacado, los han llamado traidores. Siempre hay unos que soplan. Acá hay más de un millón y medio de venezolanos. A lo mejor ahora vienen más.

¿Es inevitable una nueva ola migratoria de Venezuela hacia el Perú?

Desde el 28 de julio de 2024, el día en que robaron las elecciones, empezaron a salir otra vez, hacia Brasil y las dos fronteras colombianas, que son muy porosas. La gente escapa por ahí y se va a otros países. Acá tenemos a un gran número de venezolanos y pueden traer a sus familias. Pero, ojo, que el MEF ha dicho que los venezolanos aportan pagando sus impuestos.

¿Venezuela se va a convertir en Cuba, con cada vez menos gente y adultos mayores?

Sobre todo la gente joven, a pesar de que en el Perú también se están yendo muchos jóvenes talentosos. La gente joven que no ve futuro se va a buscarlo afuera. Se van a ir quedando los viejos con las casas viejas. Y los hijos de los jerarcas también están todos fuera. Como decía Javier González-Olaechea en su discurso, ¿cómo es posible que en esos países no nos hayamos puesto de acuerdo para no permitir que estos hijos de jerarcas estudien con la plata de los venezolanos en las mejores universidades? Y puede ser algo que suceda, para presionar, decir: “¿Aquí no van a estudiar hijos de bandidos?”.

Mesa Directiva del Congreso rechaza "farsa de juramentación" de Nicolás Maduro

Lo hacen con los hijos de oligarcas rusos, que estudian en ‘Londongrado’.

Así es, los han sacado. La boliburgesía está extendida en Estados Unidos y tienen a sus hijos en colegios importantes de Inglaterra y España. González-Olaechea dijo que junto con otros cancilleres habían ubicado 57 fortunas de jerarcas del régimen. Deberían ser decomisadas. El círculo tiene que apretarse.

¿Y el factor Putin? Estados Unidos le volvió a comprar petróleo a Maduro tras las sanciones a Rusia.

Claro, por supuesto, ahí hay un negociado. Y a Putin le interesa tener una sucursal de Rusia en el Caribe y esa sucursal es Venezuela porque tiene el petróleo. Pero tengo la impresión, por la reacción del presidente Trump cuando detuvieron a María Corina, de que él se viene con todo con el caso Venezuela.

¿Pero por qué Trump no se reunió con Edmundo?

Lo que pasa es que protocolarmente a Edmundo le tocaba ver a Biden en Washington, y eso fue lo que hizo. Creo que Trump estaba un poco molesto, pero luego salió con todo a defender a María Corina. Estoy seguro de que con Marco Rubio, secretario de Estado, y dos o tres funcionarios más de la plana de seguridad nacional tendremos novedades sobre ese tema. Y hay mucha gente en el Perú que quiere que Edmundo venga. Quedó en venir. Imagino que al Gobierno le podía haber resultado incómoda la presencia del presidente electo.

Y a Cerrón.

A Cerrón… Y noté que después de González-Olaechea hubo un bajón. Pero creo que el canciller a última hora fue a la reunión en Panamá. Y la presidenta habló con María Corina y Edmundo de manera virtual. Sacaron un comunicado. Mira cómo un socialista demócrata como el presidente de Chile marcó distancia.

Hay un tema de identidad con la presidenta.

Por supuesto. Después de González-Olaechea se notó esa tibieza, pero en la OEA se dieron cuenta de que el Perú tenía un gran canciller.

“ESA BANDA ES UN GRILLETE”

El riesgo de que Perú siga el camino de Venezuela es real; pero ni se recuerda el golpe de Castillo.

Fue un gran susto. La semana pasada salió el Latinobarómetro y el Perú está penúltimo, a niveles de Haití. El problema es que si el Perú no se mira en el espejo de Venezuela, podemos repetir el mismo error acá. Vamos a tener varios expresidentes presos este año. Una exalcaldesa y una ex primera dama. Y luego alguien dirá que todos los políticos son corruptos. Y eso no es verdad.

No se aprobó la ley que inhabilita a sentenciados. Al fujimorismo le conviene polarizar y atomizar.

Ser gobierno con 16% significa más del 80% en contra. No ayuda a la gobernabilidad. Falta recuperar prestigio. Los jóvenes miran la política con asco. La próxima elección se juega la libertad del Perú. Deberían unirse, pensando más en el país que en su camiseta. Alguien debería dar el primer paso.

Bukele iba a acompañar a Edmundo.

Eran nueve presidentes, pero como explicó María Corina, los espacios aéreos no estaban garantizados. Era muy peligroso. Yo creo que fue prudente.

¿Cómo salir del escenario Juan Guaidó?

No va a pasar. Esa banda presidencial es un grillete. Es la última vez que la va a usar. No va a poder gobernar seis años únicamente con miedo y represión. Trump lo mira con desprecio. Vamos a tomar medidas interesantes.

¿Cómo Maduro mantiene al Ejército de su lado?

Petróleo, cuentas afuera, trata de blancas y mucho licor. Los generales venezolanos están muy bien alimentados y bebidos. Bien de Macondo, que está otra vez de moda. Imagino que Diosdado le ha dicho que es la última, porque luego le toca a él. Y un poco Padrino López, que ya lleva 10 años de Ministro de Defensa.

¿Qué sensación le deja María Corina Machado tras su detención y su último mensaje?

Es ingeniera y experta en temas de estrategia y planificación. Que Maduro sepa que las pocas horas de sueño que duerme seguirán siendo pocas. Ella le va a hacer la vida imposible.

VIDEO RECOMENDADO