A días de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela , el analista advierte la guerra sucia de la dictadura.

La oposición tiene 40 puntos de ventaja.

Hay ocho encuestas. En ninguna gana Maduro. La diferencia más pequeña es de 20 puntos. La diferencia más grande es, como dices, de 40 puntos. Ahora, ¿cómo tapar el sol con un dedo? En las giras por el interior van cuatro gatos obligados, porque son funcionarios, y con el perdón de los gatos. Y en los mítines de la oposición todo es espontáneo, porque ni María Corina Machado ni Edmundo González tienen plata para financiar una campaña cara.

Hay mítines más activos.

Yo noto una diferencia sustancial con las elecciones del 2013 y del 2018. En ambas ocasiones también había mucha gente en la calle, pero el gobierno consiguió amedrentarlos con represión. Esta vez no ha podido. La gente ha perdido el miedo y está en la calle. Y cuando no quieren dejar pasar a María Corina Machado en una caravana, la meten por los caminos verdes. O impiden que los esbirros del régimen la maltraten o le corten la luz. Eso me recuerda mucho a lo que viví aquí en Perú en el año 2000 como observador internacional. Montesinos era fanático de cortarle la luz a los candidatos. Una vez estuve con Alejandro Toledo en Cusco y le cortaron la luz en la tarima. Y el Ministerio de Salud le montó al lado una feria dental gratis, para que la gente se vaya. Es como un manual.

El corte de luz afecta el voto electrónico.

Así es. A los observadores les han hecho firmar una acta de compromiso. Y les han pedido —a diferencia de lo que hice aquí, que cada mes y medio daba declaraciones a medios— que hagan un informe privado posterior a la elección. Absurdo. ¿Quién va a leer eso? ¿Académicos un mes después? Hay que decir concretamente lo que va a ocurrir ese día y esa madrugada.

Los informes se van a filtrar. ¿Ha habido presiones?

Por supuesto. Por medidas de seguridad del gobierno, cada observador tiene un guardaespaldas. Y si el observador va a la bodega, el observador reporta. Allá no se les llama observadores, sino acompañantes. Es un sofisma gramatical desde hace dos elecciones. La palabra ‘observación’ les suena a imperialismo.

Luis Nunes, politólogo venezolano

¿Y el voto del exterior?

No hay. El sistema electoral venezolano es distinto del peruano. Acá el padrón electoral te lo da Reniec. Allá hay una oficina de identificación civil que tiene el padrón de los votantes. Pero hay que inscribirse para votar. En el Perú solamente seis nuevos votantes se pudieron inscribir. Seis personas, además de los venezolanos residentes en Lima que tienen sus documentos en orden y votaron la vez pasada.

¿Y esos cuántos son?

No tengo idea porque el gobierno es muy secretista. Pueden ser 1500 o 2500 venezolanos. Es que la mayoría no tiene documentos. El gobierno está aterrado de los 5 ó 6 millones que están en el exterior.

Del millón y medio de venezolanos que migraron al Perú, ¿solo votarán seis?

Solamente se pudieron inscribir seis nuevos votantes. Hay seis que van a ir a votar. Es una burla. Y en España, por ejemplo, sivives en Madrid te hacen votar en Vigo. O te falta la partida de nacimiento de la abuelita. Es una asimetría electoral.

Hay varios escenarios. ¿En alguno pierde Maduro?

Hay varios escenarios, entre ellos una negociación que se está teniendo con el gobierno de Estados Unidos. Porque se le ha dicho a Maduro, ¿qué tal si usted se va? A Turquía, por ejemplo, donde sabemos que tiene una mansión y más de 5 mil millones de euros afuera.

Un puente de plata.

Un puente de plata. Digamos, porque a la larga igual la Corte Penal Internacional lo va a buscar. Pero ese es uno de los escenarios, porque esta gente es capaz de cualquier cosa. Mira el atentado de esta madrugada a los autos de María Corina Machado. Y más de cien funcionarios de la campaña presos o desaparecidos. Es una dictadura.

La campaña se calentó.

Como nunca. No es el caso de Capriles ni Guaidó. Porque a María Corina le impidieron ser candidata y puso a la señora Corina Yoris. A ella la bloquearon también y puso a este señor Edmundo González, que todavía el Consejo Nacional Electoral le puede retirar la tarjeta. Ella nunca quiso dialogar con el gobierno, nunca le bajó la cabeza ni a Chávez ni a Maduro. Por eso la detestan, porque no saben por dónde agarrarla. Y a esta campaña de represión le han dado la vuelta. El hotel que la alojó ahora es un éxito. La señora que le vendió empanadas ha cuadruplicado las ventas. Le cerraron la tiendita y ahora vende en la calle. Eso no se veía antes.

¿Y Estados Unidos?

Yo creo que el Departamento de Estado se enteró de que las cifras estaban como están y dijo ‘aquí hay que hacer algo’. Maduro ha dicho en un mitin pequeño “si ellos ganan, va a haber un baño de sangre’. Palabras que ya habíamos escuchado acá. Así es la situación. Está bien complicada, pero tenemos mucha fe en lo que va a pasar. Hay que estar monitoreando.





