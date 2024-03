El politólogo Luis Nunes ha sido observador electoral de más de 30 procesos. Y ahora analiza lo que ocurrirá en su natal Venezuela.

¿Dividirán a la oposición en Venezuela?

Sí, desde hace años, una estrategia del régimen fue dividir a la oposición. Aparecen figuras como Henrique Capriles, Juan Guaidó y ahora María Corina Machado. La candidatura de María Corina nunca bajó la cabeza. Siempre fue muy confrontacional. Tras un mensaje a la nación que dio Chávez, María Corina levantó la mano y dijo “usted es un gran mentiroso”. Y a partir de ahí ella ha sido el foco de atención de los medios. Y ahora que hay cuatro encuestas donde arrasa con el 80%, es un peligro para el régimen. No le van a permitir ser candidata.

¿Su inhabilitación provocará una guerra interna?

Ya empezaron a esgrimir argumentos como “¿por qué no buscas un candidato suplente? Y ella dice “aquí el único suplente es el presidente, que se tiene que ir a su casa”. Eso causa una guerra interna de mucho nervio. El chavismo que lleva 25 años gobernando ya hace agua en algunas fuentes de poder, sobre todo por la corrupción. Cada quien quiere tener su propio negocio.

Como observador electoral, ¿los plazos son correctos?

Hay una trampa en el cronograma. El primer plazo mal establecido es que le dan 15 días a la oposición para elegir un candidato. ¿Cuál es la prisa en escoger un candidato en 15 días si la campaña va a ser del 5 al 24 de julio? Además, son fechas simbólicas, porque el 5 de julio es el Día de la Independencia. El 24 de julio, fin de campaña, es el natalicio de Simón Bolívar. Y el 28 de julio, nacimiento de Hugo Chávez, es la elección. La balanza ya se está inclinando. Y es muy difícil que la oposición, sin María Corina Machado como candidata, se ponga de acuerdo en 15 días para elegir a alguien.

¿La dictadura podría usar recursos para su campaña con la excusa de las fiestas?

Ya empezó a hacerlo. La semana pasada se cumplió un aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Hubo varios mítines a nivel nacional. La campaña del chavismo ya empezó. Ayer (miércoles 6 de marzo) Maduro se reunió con las iglesias cristianas y evangélicas. Les dijo “quiero rebajarle los impuestos”. Actúa como presidente y candidato. Dice que necesita 6 años más para hacer cosas por el país. Con eso completaríamos 11 años del gobierno de Maduro. En seis años, si ganan las elecciones, dirán “y ahora queremos llegar a 2050″. Es un país destruido. De ser la tercera o cuarta economía petrolera, ahora tenemos 80% de pobres.

¿Cómo definiría la candidatura de Machado?

Una candidatura por la libertad pero simbólica. Porque no la van a dejar participar. El Gobierno norteamericano ha sacado un comunicado bastante gaseoso sobre el tema. La Unión Europea sí le ha dado un respaldo especial, pero Maduro ha declarado personas no gratas a los 300 eurodiputados que la apoyaron. Igual ella está recorriendo el país como puede. No hay línea aérea que le venda un pasaje. No hay aeropuerto que la reciba. Le ponen obstáculos en la carretera para que no llegue. Le cortan la luz en los tabladillos. Le infiltran gente para que le pegue. Le han secuestrado a cuatro de sus principales colaboradores. La gente está como sometida. Es otra de las estrategias del régimen: darle a entender a la gente que esa es la situación y nada lo va a cambiar.

Repugnante guerra sucia.

Los observadores internacionales o dicen la verdad o tendrán que ser cómplices. Lula ya le dio su apoyo a Maduro. Y le dijo “llorona” a Corina, a 48 horas del Día de la Mujer. También Pedro Sánchez. Nicaragua, Rusia e Irán, por supuesto.

¿Hay topos en la oposición?

Sí, hay infiltrados. Maduro quiere tener 6 o 7 candidatos infiltrados que hagan el parapeto de que hay una elección. Entre ellos está uno que fue asilado político en Perú, Manuel Rosales, gobernador del estado petrolero de Zulia. No tiene chance, pero el Gobierno le está coqueteando. El cómico Er Conde del Guácharo también. Y la profesora María Bolívar. Se baraja a la exalcaldesa de Chacao, Irene Sáez Conde, la ex Miss Universo. Una candidata interesante, pero que dividiría la oposición.

¿Es más fácil hacer trampa con votación electrónica?

No, yo creo en el modelo electrónico. Pero el organismo electoral tiene que estar auditado y supervisado. Venezuela tiene un sistema mixto de muy pocas boletas manuales y votación electrónica. Las características me recuerdan mucho a José Portillo y José Cavassa en las elecciones de 2000 en Perú, cuando era jefe de misión. A Toledo le cortaron la luz, le ponían ruido de parlantes. Igual con Castañeda y Andrade. Los observadores le dijimos al presidente del JNE que necesitábamos más tiempo para auditar el sistema. Montes de Oca dijo “ya vengo, voy a los servicios”. Fui detrás de él y llamó a Montesinos, quien le dijo que no cambie la fecha. Montesinos nos hizo muchas. Un mes dormí en el hotel y una señorita me tocó la puerta a las 3 a.m., “cortesía del hotel”. Le dije “no creo que la persona que está durmiendo conmigo quiera compartir la cama con usted”. Los dictadores tienen la misma escuela.

TENGA EN CUENTA

“El Gobierno norteamericano no está viendo la dimensión del problema. Sigue haciendo negocios petroleros con Venezuela. Si Maduro gana, ahora tendrá a Rusia y China”.

“Se está estudiando en qué países los venezolanos votarán. Pero es una trampa, nan a pedir actualización documentos. Ya dijeron que en Estados Unidos no, porque “ese país no nos quiere”. En Madrid, sí, en cinco consulados. Pero pedirán pasaporte, papeles al día, la cédula de tu abuelita… El canciller peruano tiene una posición muy frontal con el caso venezolano”.