Luis Nava: “¿Quiere un segundo muerto la Fiscalía? Seré yo”

Luis Nava, exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, sostuvo que por su estado de salud su vida peligra en el penal Castro Castro, centro penitenciario donde cumple una orden judicial de 36 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht.

“Los médicos me dicen que si a ti te pasa algo no te podemos evacuar y si no te podemos evacuar te vas a morir en el penal. Bueno, pues, les dije que mi destino será morirme. ¿Quiere un segundo muerto la Fiscalía? Seré yo, seré yo, señor fiscal, ya que mis enfermedades no son graves (para usted)”, señaló durante su intervención vía teleconferencia en la audiencia que analiza la apelación de prisión preventiva que presentó el aprista.

Sus declaraciones se dieron ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente de Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En esta audiencia se evalúa también la apelación formulada por el Ministerio Público a la decisión del Poder Judicial que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones del Alan García y otro ex funcionarios.

Según Luis Nava, debe estar bajo permanente cuidado para controlar su arritmia. Además, sostuvo que su corazón “comenzó a botar coágulos” y que padece afecciones al riñón y pulmones.

“Sufro una presión que bordea entre 15 y 20 puntos y una glucosa (desestabilizada). Tengo pérdida del ojo derecho a raíz de la glucosa, tengo pérdida del oído, soy anticoagulado. (…) Si eso no es estar grave, entonces no lo sé”, acotó.

El exhombre de confianza de Alan García también confrontó a la Fiscalía por cuestionar su arraigo laboral. Señaló que venía ejerciendo desde hace 42 años su carrera de abogado y añadió que es docente a tiempo completo.

Fuerza de choque



Luis Nava se refirió en otro momento a la imputación de la Fiscalía sobre su presunta participación en la “fuerza de choque” en el Partido Aprista Peruano.



Como es público, el fiscal José Domingo Pérez denunció, tras la confesión de Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, que al interior del Apra existiría un grupo que podría atentar contra la vida del testigo en mención.

“No sabía que a los 73 años soy integrante de una ‘fuerza de choque’, con la justas puedo caminar porque estoy operado de la columna”, expresó.

La Fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, colusión y organización criminal, que habría sido liderada por el exmandatario Alan García.



Según el Ministerio Público, Nava habría participado en el direccionamiento a favor de Odebrecht de los proyectos de la línea 2 del Metro de Lima y de la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.