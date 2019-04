Luis Nava niega haber recibido dinero de Odebrecht y anuncia demanda

Luis Nava Guibert , ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), rechazó haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht, como lo afirmó IDL-Reporteros, y anunció que tomará acciones legales.

"Niego rotundamente la afirmación FALSA y TEMERARIA de dicho portal, NUNCA he recibido ningún dinero, ni directa ni indirectamente, de la empresa Odebrecht o de algunos de sus funcionarios en el Perú o en el extranjero, razón por la cual procederé a denunciar a los autores de dicha nota periodística por calumniosa", señaló.

Dijo no conocer sobre la existencia de las empresas Ammarin Investment Inc, Klienfield Services Limited y Comet & Courier Inc, por las cuales pasó el dinero que habría recibido de Odebrecht, según IDL-Reporteros, y descartó ser accionista de offshores en Perú o el extranjero, mucho menos haber recibido dinero de Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú.

"La temeraria nota, NO SEÑALA nombre o datos del presunto funcionario de la empresa Odebrecht que me habría mencionado, lo cual resulta extraño más aun cuando EN NINGUNA DECLARACIÓN DE FUNCIONARIOS DE EMPRESA ODEBRECHT ante fiscales peruanos, todas publicadas por el propio medio que me calumnia, he sido mencionado respecto a pagos ilícitos", aseveró.

"Jorge Barata ya ha declarado bajo juramento y en colaboración eficaz, que: '(…) yo no vi ninguna referencia al señor Luis Nava' (…) Más sí sé que existe una investigación en Perú que ya preguntó sobre este caso (…)", agregó.

Nava aseguró que el portal IDL-Reporteros "crea un sicosocial" poco antes de la declaración de Jorge Barata ante los fiscales peruanos en Brasil "con el oscuro y deleznable propósito de crear un ambiente que pueda perjudicar" a él y a otros investigados.

"Seguro que mis actos que han estado arreglados a Ley, espero con tranquilidad dicha declaración [de Jorge Barata] pero RECHAZO UNA VIL MANIOBRA que, sobre la base de datos falsos y apócrifos, busca perjudicarme", sentenció.

NOTA DE PRENSA (del 14 de Abril de 2019) pic.twitter.com/H2SYMSkpny — Luis Nava Guibert (@LuisNavaGuibert) 14 de abril de 2019

Según IDL-Reporteros, la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht consignó cinco depósitos realizados entre noviembre del 2007 y febrero del 2008 por Kleinfeld Services en la cuenta de Ammarin Investment, pero para una persona identificada con el apodo de 'Chalán'.

Según el reporte periodístico, la propia Odebrecht ha determinado, en base a investigaciones internas en el marco del acuerdo de colaboración firmado con la fiscalía peruana, que 'Chalán' es Luis Nava.

Asimismo, refiere que Nava recibió más de US$4 millones procedentes de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y que habría otros 19 pagos hechos al ex secretario de la presidencia.