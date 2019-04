Luis Nava: Interrogatorio a ex secretario de Alan García se suspendió ayer

El interrogatorio al que debía someterse ayer Luis Nava Guibert se suspendió por aparentes problemas de salud que advirtió el propio ex secretario presidencial de Alan García, quien debía responder por los presuntos US$3 millones ilícitos que habría recibido de parte de Odebrecht, según versión del ex ejecutivo brasileño Jorge Barata.

Fuentes relacionadas al caso señalaron a Perú21 que momentos antes de iniciar con la diligencia, que iba a tener lugar en el despacho del fiscal José Domingo Pérez a las 3:00 pm, el ex funcionario alertó que no se sentía bien y que, debido a ello, estaba incapacitado para responder a las preguntas.

Esa versión fue confirmada por su abogada Fiorella Cuya Rodríguez, quien acompañó en todo momento al también ex ministro. En diálogo con este diario, Cuya explicó que su patrocinado presentó una arritmia cardiaca debido a que tuvo que subir cinco pisos para llegar a la oficina del fiscal Pérez.

"El señor Nava tiene arritmia, un marcapaso, es diabético, estuvo parando en cada escalón (mientras subía las escaleras); el llegó mal al cuarto piso (...) felizmente tenía sus pastillas para controlar la presión", argumentó.

Agregó que los médicos del Ministerio Público llegaron cuarenta minutos después y ello provocó que se retrasara el inicio del interrogatorio, que iba a estar a cargo de la fiscal adjunta Meryl Huamán Altamirano. Finalmente, la letrada comunicó a la fiscal que su defendido no estaba en condiciones para absolver las consultas.

La diligencia ha sido reprogramada para hoy a las 3:00 pm. No obstante, Cuya reveló que ha solicitado a la fiscal Huamán que le comparta las carpetas en las que se sustenta la imputación contra Nava por lavado de activos y, en consecuencia, que suspenda la cita.

"Como no he tenido acceso a las 34 carpetas fiscales no puedo ejercer una defensa eficaz; el doctor Nava solo está enterado que le imputan el delito de colusión pero no sabemos cuál es la imputación concreta", justificó.

Sin embargo, según fuentes judiciales presentes en el lugar, Nava se sintió mal luego de hablar con su abogada y de que esta le mostrara la información revelada ayer por Barata en Brasil.

En sus manifestaciones, el ex ejecutivo precisó que Odebrecht le hacía pagos ilícitos y en efectivo a Nava, y si no llegaba a tiempo este se molestaba. "Hablar con Nava era como hablar con Alan García", expresó.

Luis Nava cumple una orden de detención preliminar de diez días y actualmente se encuentra recluido en la sede de la Prefectura, en la que también está el ex directivo de Petroperú, Miguel Atala; el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo; entre otros investigados.

La Fiscalía atribuye a Atala Herrera el delito de lavado de activos por, supuestamente, haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1'312,000 que fueron transferidos por Odebrecht entre 2007 y 2008, durante el gobierno de García (2006-2011).

De acuerdo a la hipótesis de Pérez, ese millonario monto era parte de los más de US$4 millones que, en realidad, habrían tenido como destinatario a Luis Nava. Según Barata, el dinero servía para agilizar la ejecución de las obras Interoceánica y Metro de Lima.

El ex mandatario García, como se sabe, se suicidó la semana pasada cuando iba a ser detenido por la Policía por estar implicado en las transferencias de coimas.