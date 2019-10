La exministra del Interior Mercedes Cabanillas aseguró este jueves que la declaración del exsecretario de la presidencia de Alan García, Luis Nava, al Ministerio Público “estremece” a los partidarios del fallecido exmandatario. Remarcó que todo lo dicho por el también exministro de la Producción debe ser corroborado.

"Es un tema muy delicado, sobretodo para los apristas decentes, honrados, que somos la mayoría. Esta noticia nos estremece, pero como le digo tiene que corroborarse. [...] Realmente creo que esto tendría que investigarse y corroborarse ya desde la perspectiva del señor Nava. Falta contrastar informaciones, ahondar investigaciones", sostuvo en diálogo con Canal N.

Cabanillas cuestionó que el exsecretario de la presidencia haya implicado a Alan García después de permanecer “más de cinco meses” en prisión y pese a que el exmandatario ya “no tiene como defenderse”.

“Él [Nava] ha debido de hablar todo desde el primer día que fue imputado. Desde el primer día debió hablar, no [esperar] que pasen varios meses y saquen versiones como sacar conejos de un sombrero. Eso me parece que no es muy serio, pero en fin, hay una serie de mecanismos para investigar eso”, señaló.

Esta mañana se reveló que el exsecretario de la presidencia confesó ante el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, las entregas de dinero de parte de Jorge Barata, exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú, al fallecido expresidente Alan García desde el 2006 en adelante.

Según el testimonio difundido de Nava, este describe a Barata como un “hombre elegante, de corbata y zapatos finos” que “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar”. Indicó que asociaba la lonchera con que Barata era “un hombre enfermo que llevaba una dieta especial”.

Esta tarde, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Anticorrupción declaró fundado el pedido para variar la orden de prisión preventiva que cumplía Nava, por detención domiciliaria.