Luis Nava no se guardo nada en las declaraciones que le tocó rendir ante el equipo Lava Jato. El ex mano derecha del expresidente Alan García contó un particular episodio ocurrido en 2008, en la víspera de la celebración del cumpleaños número 50 del exmandatario.

Según la declaración del exministro aprista, García le encargó que le dijera a Jorge Barata que le entregara US$20 mil de lo que el denominaba “su cuenta”. Este monto, según explicó Nava, iba a ser empleado para la fiesta de onomástico que iba a realizar García en mayo de ese año.

Nava también precisó que, de ese monto, 2,000 dólares fueron empleados para la compra de licores y otras cosas que se necesitarían para el festejo.

“García me solicitó que le indicara a Jorge Barata que de su cuenta le entregara US$20 mil para gastos que tenía que hacer en su cumpleaños. Yo llamé a Barata y me entregó el diner mencionado los primeros días de mayo de 2008. Le entregué este dinero a García en su oficina de Palacio. US$2 mil se usaron para comprar licores y otras cosas para el cumpleaños”, detalló.

Como se el exsecretario presidencial de Alan García contó al fiscal José Domingo Pérez que el exmandatario recibió dinero del exdirectivo de Odebrecht en Perú, oculto en loncheras.

“Tengo conocimiento” dijo el ex secretario de la Presidencia ante el fiscal Pérez, “que Jorge Barata en el año 2006 en el local de campaña le entrega a Alan García entre cinco o seis loncheras de sesenta mil dólares (US$60,000) aproximadamente”.