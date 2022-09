El alcalde de Miraflores, Luis Molina, formalizará hoy jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, una denuncia contra el gobierno peruano por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al haberlo excluido de la contienda electoral a la Alcaldía de Lima.

Molina, quien se encuentra en esa ciudad acompañado de su abogado Alberto Otárola, precisó a Perú21 que la institución electoral actuó con excesivo formalismo y privilegió un reglamento por encima de la Constitución Política atentando, dijo, “contra mi derecho a elegir y ser elegido”.

El burgomaestre miraflorino reconoció que, a estas alturas de la campaña, difícilmente podría reconsiderarse su postulación y, en esa línea, subrayó que lo que busca con esta denuncia es más bien sentar un precedente para evitar que, a futuro, el JNE afecte a otros aspirantes.

“Quiero dejar un precedente para que no le pase a ningún candidato lo que me ocurrió a mí. El JNE me retiró (de la contienda) por un formalismo, le dio más importancia a un reglamento que a la Constitución”, reiteró.

Molina informó que luego de su reunión con la CIDH tendrá un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Será una suerte de antesala a la reunión del 52º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo en Lima entre el 5 y el 7 de octubre y para la cual la comuna miraflorina ha cedido la Huaca Pucllana. En esa ocasión, además, adelantó Molina, se le entregarán las llaves de la ciudad a Almagro “como símbolo de amistad”.