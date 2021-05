El ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, indicó esta noche que el debate entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) no lo dejó “muy convencido” ya que hubo poca intención de ambos aspirantes de profundizar en sus propuestas.

“Me ha parecido que si era un concurso de quién ofrece más, Keiko Fujimori de seguro gana porque ha ofrecido muchos programas sociales. Por otro lado, quien ha estado más preparada, de lejos, también ha sido Keiko Fujimori. Castillo ha mostrado improvisación, ha quedado en un nivel muy general. Ha confundido principios económicos básicos y no ha ahondado mucho en las dudas que teníamos los ciudadanos”, indicó Castilla en entrevista con Perú21.

“Yo diría que puede que haya sido un empate y no si con esto van a ganar mucho más votantes. A mi la verdad este debate no me ha dejado muy convencido de lado y lado”, agregó.

Para el economista, Keiko Fujimori estuvo acertada en tratar de explicar que buscará incrementar las regalías mineras y que estas financien “programas de irrigación para la agricultura”. “Esto ha sido muy claro en la candidata Fujimori”, señala Castilla. “Por el otro lado, el señor Castillo tiene un discurso mucho más ideológico, mucho más de ruptura., Habla de derechos de la población (...) Cree que con una Constituyente por arte de magia se va a mejorar el accionar público”, agrega.

Continuando con su apreciación sobre el desempeño de Castillo, el economista precisa que se “quedó en lugares comunes”. “En lo económico, creo que no se ha esclarecido una serie de incertidumbres. Lo que se piensa hacer con el fondo de pensiones. Si el va a respetar las cuentas individuales. Dice no AFP, no ONP, pero entonces qué pretende hacer con la pensiones. Creo que una serie de temas muy importantes han estado ausentes en este único debate. La verdad que queda muy poco tiempo para ver qué propuesta es más viable. Me quedo con mucho populismo, mucha propuesta y mucha retórica ideológica que no contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, apuntó.

Sobre Fujimori, Castilla indicó que también se desempeñó en el terreno populista. “Estoy seguro de lo que plantea la señora Fujimori es un incremento muy importante en el gasto público sin especificar de qué sector se va a sacar o qué impuesto se va a incrementar para no generar una crisis macroeconómica. Falta sincerar y lo peor que puede pasar es prometer cosas que no se pueden cumplir”, indicó .

“Creo que hoy en día muchos estamos muy preocupados por el futuro que se nos viene”, sentenció.





