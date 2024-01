¿Qué opina de la convocatoria del Ejecutivo para una reforma de justicia?

Es una reforma de corte político. Esta convocatoria no es oportuna ni pertinente. Esto no solo involucra a las instituciones. Creo que deberían estar presentes los abogados, los colegios profesionales o alguna representación significativa. Si solo van a estar presentes los que están, las intenciones estarán direccionadas. Además, quien presidirá será la presidenta Boluarte y, a mi parecer, eso representa una injerencia de un poder sobre otro poder. Es decir, que un poder, en este caso el Ejecutivo, vaya a contravenir otro poder, lo que en realidad hace es afectar el principio de la democracia de separación de poderes.

¿Por qué no es el momento oportuno?

Entre otras razones de las que ya he señalado, una institución clave en el sistema de justicia como el Ministerio Público atraviesa una profunda crisis. Hay un fiscal de la Nación interino. Entonces, una institución que está en este estado y que es una de las columnas vertebrales en el sistema de justicia requiere ser saneada. Además, la corrupción ha desestabilizado el sistema de justicia, y la corrupción política está estrechamente vinculada al poder político. ¿Cómo vamos a hacer una reforma así?

¿Qué opina del proyecto de ley presentado por el congresista Chiabra para quitar a la JNJ la función de nombrar y destituir jueces y fiscales supremos, cambiar el mecanismo de elección del Fiscal de la Nación y del presidente del PJ?

La desmoralización de la institucionalidad en el país no es un tema solo de la administración de justicia. Tenemos el Parlamento que en el papel es uno de los poderes fundamentales para la democracia, pero que en realidad es la institución más desprestigiada. Y que se atribuye la virtud de impartir justicia cuando ni siquiera tiene la capacidad de autorregularse. Tenemos a los ‘mochasueldos’, los ‘Niños’, etc. No se puede reformar la justicia en esas condiciones. Y se vuelve a reiterar la injerencia de un poder del Estado en otro poder del Estado.