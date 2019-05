Iberico: El presidente Vizcarra "debe tener cuidado con las tentaciones" de cerrar el Congreso

El vocero alterno de Alianza Para el Progreso Luis Iberico consideró este miércoles que el presidente Martín Vizcarra "debe tener cuidado con las tentaciones" de un posible cierre del Congreso. Lo instó, en esa línea, a buscar la concertación como jefe del Estado.

"Creo que esta película ya la hemos visto, es una pésima película y no creo que el presidente esté pensando en algo que ya se ha visto. Hay que tener cuidado con las tentaciones que pueden haber alrededor de eso [un cierre del Congreso]", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"El presidente de la República según la Constitución es el jefe del Estado y el Estado lo conformamos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y los organismos de autonomía constitucional. El presidente tiene que actuar en ese rol de jefe del Estado y un jefe del Estado lo que busca es la concertación, el punto de encuentro, que las diferentes instituciones se fortalezcan", señaló.

En otro momento el también expresidente del Congreso dijo estar de acuerdo con muchas de las propuestas de reforma política propuesta por el Ejecutivo. Lamentó, en ese sentido, que la misma se defina con votos y no con razones concretas.

"Veo algunas propuestas que fortalecen al Ejecutivo y muchas no me parecen mal. Por ejemplo, el tema de la incapacidad moral para poder vacar a un presidente de la República, me parece que está bien eliminarlo porque es muy subjetivo", manifestó Iberico.

Estas declaraciones se producen un día después de que el presidente Martín Vizcarra acompañase al primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, al Parlamento y justificase su inasistencia a la Comisión de Constitución a la cual estaban citados para exponer los proyectos de la reforma política.