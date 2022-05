Luis Iberico es la voz más cercana a la Universidad César Vallejo que se ha escuchado después de haberse conocido la tesis plagiada del presidente Pedro Castillo. Si bien ahora no es autoridad de la UCV, sí tiene relación directa con su presidente fundador César Acuña.

Castillo plagió una tesis en la universidad de la que usted fue autoridad. ¿Qué sentimiento le genera?

Es penoso y lamentable que el presidente de la República sea motivo de un escándalo que está dando la vuelta al mundo. Tanto Pedro Castillo como su esposa fraguaron parte de la tesis. Panorama ha constatado que más del 50% ha sido una copia. Prácticamente todo el marco teórico ha sido copiado sin citar a los autores de los párrafos que allí se plasmaron. La situación se empeora por haber fraguado la identidad de dos validadores de la investigación que supuestamente Castillo y su esposa hicieron en un aula escolar.

El presidente dice que el documento presentado por Panorama no tiene sellos. ¿Es la tesis original?

Fue una determinación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que depende del Ministerio de Justicia. La universidad no podía entregar la tesis por no tener la autorización del autor, pero de esa manera había argumento legal para entregar la tesis, y esta es la que exhibió Panorama; a pesar de que en un comunicado el gobierno echa sombras de dudas sobre algo que es perfectamente claro.

¿Y por qué el gobierno alega eso?

El comunicado del gobierno es una tontería. Lamentablemente, les va a reventar en la cara por culpa del que tuvo la mala idea de formular ese tipo de aseveraciones.

¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso?

La posición de APP es que la tesis ha sido fraguada por Pedro Castillo y su esposa, allí está el dolo. Aparentemente hubo una falta de rigurosidad de parte de los que estuvieron a cargo de evaluar esa tesis en su momento.

¿Ha podido hablar con César Acuña sobre el tema?

Sobre este tema en específico no. Él está en España. Pero soy consciente del gran esfuerzo que se hizo para adecuar la Universidad César Vallejo a las exigencias de la Sunedu. Hubo una transformación de la universidad.

¿La UCV no es responsable?

Muchas veces achacamos una responsabilidad a la institución. La universidad es un conjunto de autoridades, profesores, estudiantes, y no se puede responsabilizar a toda la universidad de algo que ha sido responsabilidad de quienes en ese momento no tuvieron la rigurosidad para percatarse de que no había un correlato en las citas.

