Luis Iberico: "Creo que el Congreso puede aprobar los proyectos de reforma política, si existe la voluntad"

El congresista Luis Iberico (Alianza para el Progreso) se mostró confiado este miércoles en que el Parlamento podrá aprobar todos los proyectos de reforma política antes del 2020 para que puedan estar vigentes en las próximas elecciones generales. Sin embargo, remarcó que esto solo podrá ocurrir "si existe la voluntad política" para hacerlo.

"Ajustémonos al cronograma electoral, pero hagamos las cosas bien. Yo he visto la disposición de sesionar varias veces a la semana.Mira, yo creo en el Congreso si podemos llegar con los 12 proyectos de reforma política si existe la voluntad política de hacerlo y eso no impide que se incluyan otros proyectos", sostuvo en diálogo con RPP.

Como se recuerda, el martes la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con los votos de Fuerza Popular y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral sin priorizar los 12 proyectos que el Ejecutivo entregó hace casi un mes.

Al respecto, en conferencia de prensa esta tarde, Salvador del Solar consideró que los integrantes de la Comisión de Constitución están dando "señales muy alarmantes", pues "en la práctica parecen decir que no les interesa la reforma política".

En otro momento, el también ex presidente del Congreso dijo esperar que la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, "se desarrolle con seriedad y con altura" en el pleno de este jueves y consideró que no existen razones para pedir su censura.

"Yo espero que la interpelación se desarrolle con seriedad y con altura. Por las declaraciones que he visto no existe el ánimo de la censura porque evidentemente sería absurdo censurar a alguien que recién ha llegado por algo que no ha sido su responsabilidad", indicó Iberico.

"Espero que mañana la cosa no tenga incidentes. Yo creo que si hay algo que fortalecer es la imagen del Congreso como institución del Estado", añadió.