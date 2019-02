Luis Iberico sobre caso Edwin Donayre: “La ley es clara: se cumple la pena”

El ex embajador del Perú en Italia, Luis Iberico , podría volver en breve al Congreso ya que es el accesitario de Edwin Donayre , quien tiene una condena por cinco años y seis meses por el robo de gasolina en el Ejército. En esta entrevista, Iberico resalta que no le quita el sueño volver al Parlamento, pero entiende que toda sentencia se debe acatar.

¿Cómo está ante la posibilidad de volver al Congreso en caso de que Edwin Donayre tenga que cumplir su condena?

Creo que hay que esperar la decisión que tome el Poder Judicial, que podría hasta anticiparse a lo que decida el Congreso. Ahí hay dos posibilidades, si se acepta o no el recurso de nulidad. Luego de eso veremos qué sucede, yo todavía no quiero atreverme a hacer especulaciones. Esperemos que la justicia diga su última palabra.

El líder de APP, César Acuña, ha dicho que no blindarán a nadie y que si se tiene que levantarle la inmunidad a Donayre, se hará.

Si corresponde el levantamiento, pues se tiene que hacer, eso es lógico, tiene sentido. En el Congreso, dentro de la Comisión de Levantamiento, la mayoría consideró que no, y yo lo que entiendo es que esto se verá recién en marzo.

Según el fujimorismo, lo dicho por Acuña es porque APP no respalda a Donayre, quien en muchas ocasiones ha votado distinto a la bancada, y por ello lo preferirían a usted.

Nadie me lo ha dicho. Pero por prudencia, porque Donayre es miembro de la bancada, no hemos hablado del tema. Desde que llegué a Lima no he conversado con nadie de la agrupación. Solo he tenido conversaciones con César Acuña, pero sin tocar ese punto.

La situación de Donayre es muy similar a la de Benicio Ríos, también de APP y que en su momento estuvo prófugo...

Tienen similitudes, es cierto, porque son casos que están en su etapa terminal.

A lo que voy es que todo hace indicar que en APP no hubo una buena selección de sus candidatos al Congreso. ¿No lo cree así?

Lo que sucede es que se actuó bajo el principio de la presunción de inocencia, nadie puede ser declarado culpable mientras esto no quede demostrado y zanjado ante la justicia, y por eso a nadie se le impidió que pueda postular a un cargo político por elección popular. Sin embargo, considero que en adelante, en general todos los partidos, deben tener más cuidado porque si bien legalmente es procedente que puedan postular, siempre existe un riesgo político de que la justicia dictamine en contra de esta persona. Y con esto, se afecta la imagen del partido, y también del Congreso.

El congresista Donayre no declara hace días. De hecho, este diario ha intentado comunicarse con él en varias ocasiones. ¿Saben de él? ¿Habrá tomado la decisión de pasar a la clandestinidad, como en su momento lo hizo Ríos?

Yo no creo que el general Donayre opte por ese camino. Lo he visto participando en el Congreso, creo que ha estado dando cara a la justicia. Sin embargo, hemos llegado a un punto crítico y controversial, como el de la inmunidad parlamentaria para impedir que se ejecute una sentencia.

¿Qué debe hacer el Congreso?

Mi punto de vista es que en este aspecto, y no solo para el general Donayre sino para cualquiera, la ley es bastante clara y puntual. Cuando define la Corte Superior, así no haya segunda instancia, se cumple la pena. Lo que se está haciendo es considerar la apelación como un recurso de segunda instancia y, desde mi punto de vista, el antiguo código amputa esta situación.

Pero, ¿el Congreso debe acatar el pedido del PJ?

Bueno, parece que el Congreso no va a levantarle la inmunidad a Donayre porque los tiempos han corrido.

Eso se interpreta como blindaje...

Y a APP le ha caído, por segunda vez, el sambenito de que hay blindaje, y eso no le conviene a ninguna bancada, aunque la mayor parte de la torta se la ha llevado el fujimorismo.

¿Le quita el sueño volver al Congreso?

Yo he sido presidente del Congreso, dos veces vicepresidente, tres años presidente de la Comisión de Defensa... No me quita el sueño. Sin embargo, estas cosas generan discusión y afectan al Parlamento.

En el hipotético caso de que usted regrese, ya no podrá postular en 2021 ya que no hay reelección...

Sí.

Eso sería una desventaja.

Eso sería una desventaja, pero yo preferiría que Donayre continúe en libertad. Si esto no fuera así, se tiene que acatar. Sin dudas ni murmuraciones.

¿Ya se ve en el Congreso?

Por el momento, me veo dictando clases de periodismo en la universidad (ríe).

En la bancada hay opiniones dividas sobre el tema.

Sí, hay discusiones al interior de la agrupación, hay posiciones diferentes, y ese también es un problema. Por eso considero que lo que debió y debería hacerse es un perfeccionamiento del antiguo código para permitir que la persona que es sentenciada al nivel de la Corte Superior, pueda aguardar en libertad la decisión de la Corte Suprema, como lo establece el Nuevo Código Procesal Penal. Aquí hay una diferencia que afecta mucho a los que por razones cronológicas están dentro del antiguo sistema, como Donayre; en cambio, los del nuevo sistema se ven beneficiados. Lo que debió hacerse, y desde el Congreso, fue legislar para que finalmente esa corrección rija para todo ciudadano.

DATOS



- Ha sido congresista en tres periodos: 2000-2001, 2001-2006 y 2011-2016. En el último llegó a presidir la Mesa Directiva del Congreso.



- Está afiliado al partido Alianza para el Progreso (APP) desde 2008. Fue secretario general de la agrupación hasta 2016, antes de convertirse en embajador del Perú, en Italia.



- También fue militante del Frente Independiente Moralizador (FIM), partido que fundó el ex congresista Fernando Olivera, y cuya inscripción fue cancelada en 2007, según Infogob.