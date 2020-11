El precandidato a la segunda vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), Luis Iberico, aseguró este viernes que su agrupación decidió no apoyar la segunda moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra porque el país “requiere estabilidad” en el marco de la crisis sanitaria producto del COVID-19 (coronavirus).

“Se ha decidido que no y no se va a apoyar esta vacancia por una serie de razones que ya se han dado a conocer, especialmente, la estabilidad que requiere el país en una circunstancia como la actual en la que la pandemia no ha desaparecido”, sostuvo en diálogo con RPP.

En esa línea, el también expresidente del Congreso informó que se deben tomar “medidas urgentes para la reactivación económica sin que esto signifique impulsar el rebrote del coronavirus”.

Explicó, asimismo, que el ciudadano necesita “tranquilidad” para escuchar las propuestas electorales en el marco de los comicios generales del año próximo y por ello “no es oportuno” vacar al presidente Vizcarra.

“Hay medidas urgentes que tomar para la reactivación económica sin que esto signifique impulsar el rebrote del coronavirus y hay un proceso electoral, donde se requiere un nivel de estabilidad y tranquilidad para que el ciudadano pueda escuchar propuestas políticas y pueda tomar bien sus decisiones”, señaló.

“Tenemos que estar enfocados a eso y no nos parece el momento oportuno para una vacancia presidencial, lo que no significa que cada vez hayan más elementos muy serios que comprometen al presidente”, añadió.

El lunes 9 de noviembre el pleno del Congreso debatirá una segunda moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra por las presuntas coimas que habría recibido cuando era gobernador regional en Moquegua.

